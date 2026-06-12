1.015 Pelari dari 34 Negara Jelajahi Samosir, Kapolres Rintar: Total 467 Personel Pengamanan Bersiap

Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Trail of The Kings (ToTK) by UTMB 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Kabupaten Samosir, Jumat (12/06/2026). Sebanyak 467 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan ajang lari lintas alam yang diikuti peserta dari 34 negara.

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Kabupaten Samosir bersiap menjadi pusat perhatian dunia olahraga lari lintas alam.

Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dijadwalkan ambil bagian dalam ajang internasional Trail of The Kings (ToTK) - Lake Toba by UTMB 2026, yang berlangsung pada 11-14 Juni 2026.

Untuk memastikan event bergengsi tersebut berjalan aman dan lancar, Polres Samosir menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan di Tanah Lapang Pangururan, Jumat pagi (12/06/2026).

Sebanyak 467 personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, hingga berbagai instansi pendukung disiagakan mengawal seluruh rangkaian kegiatan.

Apel dipimpin langsung Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI, Kejaksaan, serta seluruh personel yang terlibat dalam operasi pengamanan.

Dalam amanatnya, Rina menegaskan bahwa Trail of The Kings kini telah resmi masuk kalender UTMB World Series, salah satu seri lomba trail running paling prestisius di dunia.

Status tersebut menjadikan Samosir dan Danau Toba semakin dikenal di tingkat internasional.

"Trail of The Kings - Lake Toba by UTMB resmi menjadi bagian dari kalender UTMB World Series 2026. Event ini diikuti sebanyak 1.015 peserta, terdiri dari 254 peserta mancanegara dan 761 peserta dari dalam negeri," kata Rina.

Menurut dia, kehadiran ribuan pelari dari berbagai negara tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan keindahan Danau Toba kepada dunia.

"Event ini tidak hanya menampilkan keindahan alam Danau Toba, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Rina menjelaskan, lintasan perlombaan akan melintasi sejumlah kawasan di sekitar Danau Toba, terutama wilayah Kabupaten Samosir yang dikenal memiliki kontur perbukitan, jalur alam, serta panorama khas geopark dunia.

Karena itu, seluruh personel pengamanan diminta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, mulai dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepadatan lalu lintas, cuaca ekstrem, hingga risiko yang mungkin muncul di sepanjang jalur perlombaan.

"Berikan pelayanan terbaik kepada peserta, panitia maupun wisatawan. Tunjukkan sikap yang ramah dan utamakan keselamatan peserta maupun personel selama pelaksanaan tugas," katanya.

Usai apel, seluruh personel pengamanan mengikuti Tactical Digital Game (TDG) di Aula Pusuk Buhit Polres Samosir.

Simulasi tersebut dilakukan untuk mematangkan pola pengamanan, pembagian tugas, hingga skenario penanganan berbagai situasi yang berpotensi terjadi selama event berlangsung.

Melalui apel dan simulasi tersebut, Polres Samosir memastikan seluruh unsur pengamanan siap mendukung suksesnya Trail of The Kings by UTMB 2026 sekaligus menjaga citra Danau Toba sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.(Jun-tribun-medan.com).