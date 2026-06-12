Jaga Sumber Kehidupan Warga, Brimob Sumut Bersihkan Mata Air di Sipirok

Personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut membersihkan kawasan sumber mata air di Desa Sampean, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (11/06/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program "Indonesia Asri oleh Polda Sumut" dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

TRIBUN-MEDAN.COM, TAPANULI SELATAN-Di tengah persiapan menyambut Hari Bhayangkara ke-80, personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara memilih turun langsung ke sumber kehidupan warga.

Mereka membersihkan mata air yang selama ini menjadi andalan masyarakat Desa Sampean, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Aksi gotong royong yang berlangsung pada Kamis (11/06/2026) itu merupakan bagian dari program "Indonesia Asri oleh Polda Sumut", yang digelar untuk mendorong kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat.

Dipimpin Komandan Kompi 2 Batalyon C Pelopor, AKP Budi Makmur, personel Brimob tampak membersihkan kawasan mata air dari sampah, endapan tanah, dan semak belukar yang berpotensi mengganggu kualitas serta kelancaran aliran air.

Dengan menggunakan cangkul, sekop, mesin babat, dan angkong, para personel bergotong royong menata kembali lingkungan sekitar sumber mata air agar tetap bersih dan terjaga.

Mata air tersebut selama ini menjadi salah satu sumber utama kebutuhan masyarakat setempat.

Bagi warga Desa Sampean, keberadaan sumber air yang bersih bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, upaya menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama.

Kehadiran personel Brimob di lokasi juga menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga lewat aksi nyata yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Melalui kegiatan tersebut, Brimob Polda Sumut ingin mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan, terutama menjaga sumber-sumber air yang menjadi penopang kehidupan.

Selain memperingati Hari Bhayangkara ke-80, kegiatan itu menjadi simbol sinergi antara Polri dan masyarakat dalam merawat alam serta mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.

Aksi pembersihan berlangsung aman dan lancar. Warga Desa Sampean menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian personel Brimob yang ikut menjaga sumber air yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.(Jun-tribun-medan.com).