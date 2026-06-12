Tim Staf Utama Kapolri Bersama Dansat Brimob Polda Sumut Tinjau Pengamanan ASEAN U-19 TOBA 2026

Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat II Stamaops Polri Brigjen Pol. Tri Atmodjo M. didampingi Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Rantau Isnur Eka meninjau kesiapan personel pengamanan ASEAN U-19 TOBA 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (11/06/2026)

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Pengamanan ajang internasional ASEAN U-19 TOBA 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara mendapat perhatian langsung dari Mabes Polri.

Tim Staf Utama Kapolri turun ke lapangan untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para peserta maupun penonton.

Kunjungan tersebut dipimpin Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat II Stamaops Polri Brigjen Pol. Tri Atmodjo M. yang melakukan pengecekan langsung terhadap situasi keamanan di area stadion, Kamis (11/06/2026).

Dalam peninjauan itu, Brigjen Tri Atmodjo didampingi Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Rantau Isnur Eka.

Keduanya memantau kesiapan personel yang bertugas di berbagai titik strategis kawasan stadion.

Kehadiran jajaran pimpinan Polri di lokasi menjadi bagian dari upaya memastikan standar pengamanan event internasional berjalan optimal.

Selain meninjau kesiapsiagaan personel, rombongan juga melihat langsung pola pengamanan yang diterapkan selama berlangsungnya kompetisi sepak bola kelompok usia tersebut.

Di sejumlah area stadion, personel gabungan terlihat bersiaga mengatur arus penonton, mengamankan akses masuk dan keluar arena pertandingan, serta melakukan pemantauan terhadap aktivitas official dan suporter.

Pengamanan dilakukan dengan pendekatan profesional dan humanis guna memberikan rasa aman sekaligus kenyamanan bagi masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan.

Ajang ASEAN U-19 TOBA 2026 menjadi salah satu kegiatan internasional yang menyedot perhatian publik dan menghadirkan peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Karena itu, aspek keamanan menjadi salah satu fokus utama agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tanpa hambatan.

Kolaborasi antara Brimob Polda Sumut, personel Polri, TNI, serta unsur pengamanan lainnya diharapkan mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama turnamen berlangsung.

Hingga peninjauan berakhir, situasi di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara terpantau aman, tertib, dan terkendali. Aktivitas pertandingan maupun pergerakan penonton berlangsung lancar tanpa gangguan berarti.(Jun-tribun-medan.com).