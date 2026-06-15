Polres Batubara Salurkan Jagung ke Bulog Asahan, Total Distribusi Capai 254,861 Ton

Polres Batubara kembali menyalurkan hasil panen jagung dari wilayah hukumnya ke Gudang Bulog Asahan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

TRIBUN-MEDAN.com, BATUBARA - Polres Batubara kembali menyalurkan hasil panen jagung dari wilayah hukumnya ke Gudang Bulog Asahan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Pendistribusian dilakukan pada Sabtu (13/6/2026). Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson HH Nainggolan turut memantau langsung proses pengiriman hingga tiba di Gudang Bulog Asahan sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kanit Gakkum Satlantas Polres Batubara IPDA Junaidi.

Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pihak Bulog Asahan, jumlah jagung yang diterima pada pengiriman kali ini mencapai 9,515 ton dengan kadar air 12,6 persen sesuai standar penerimaan yang ditetapkan.

Dengan tambahan pengiriman tersebut, total hasil panen jagung dari kelompok tani binaan Polres Batubara dan jajaran polsek yang telah didistribusikan ke Bulog Asahan mencapai 254,861 ton.

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Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson HH Nainggolan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Polri, Bulog, dan para petani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, pendampingan yang dilakukan Polres Batubara diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Polri, Bulog, dan para petani. Kami akan terus mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan dan pengawalan hasil panen petani," ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan pengiriman dan penyerahan hasil panen jagung ke Bulog Asahan berlangsung aman, lancar, dan kondusif. (*)