Polsek Hamparanperak Gelar Patroli Malam Antisipasi Kejahatan Jalanan dan Tawuran di Deliserdang

Polsek Hamparanperak melaksanakan kegiatan patroli malam dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas, kejahatan jalanan, aksi genk motor serta tawuran pada Sabtu, 13 Juni 2026 malam di wilayah hukum Polsek Hamparanperak.

TRIBUN-MEDAN.com, HAMPARANPERAK – Polsek Hamparanperak melaksanakan kegiatan patroli malam dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas, kejahatan jalanan, aksi genk motor serta tawuran pada Sabtu, 13 Juni 2026 malam di wilayah hukum Polsek Hamparanperak.

Patroli dilakukan dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga dan pengendara yang masih beraktivitas pada malam hari.

Kapolsek Hamparanperak AKP Ridwanto Rumapea menerangkan bahwa kegiatan patroli tersebut merupakan upaya preventif Kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

“Patroli malam ini dilaksanakan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas seperti kejahatan jalanan, aksi genk motor, tawuran maupun tindak pidana lainnya yang dapat meresahkan masyarakat,” ujar AKP Ridwanto Rumapea.

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Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan patroli personel juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa warga dan pengendara yang melintas guna mengantisipasi adanya barang-barang yang dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

“Dari hasil patroli dan pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun tindak pidana. Situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Hamparanperak terpantau aman dan kondusif,” tambahnya.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

“Kami berharap masyarakat bersama-sama dengan Kepolisian menjaga keamanan lingkungan masing-masing sehingga situasi yang aman dan kondusif dapat terus terpelihara,” pungkasnya. (*)