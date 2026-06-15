Polres Simalungun Berduka: Selamat Jalan Brigadir Sugeng Aprianto, Pengabdianmu Akan Selalu Dikenang

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., bersama Ibu Ny. Nanik M. Aritonang selaku Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun, mewakili seluruh jajaran dan staf Polres Simalungun serta segenap pengurus dan anggota Bhayangkari Cabang Simalungun, secara resmi menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Brigadir Sugeng Aprianto

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN – Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Polres Simalungun Polda Sumatera Utara. Seorang personel terbaik kepolisian, Brigadir Sugeng Aprianto yang bertugas di Bagian Sumber Daya Manusia atau BA SDM Polres Simalungun, telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa pada Sabtu, 13 Juni 2026, pukul 20.30 WIB, di kediamannya yang berlokasi di Perumahan Griya Silalahi Huta I, Nagori Karang Sari, Kabupaten Simalungun.

Kepergian almarhum meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi seluruh keluarga besar Polres Simalungun yang selama ini mengenal sosoknya sebagai pribadi yang berdedikasi dan penuh pengabdian.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada hari Minggu, 14 Juni 2026, sekira pukul 15.15 WIB. Dengan suara penuh keharuan, ia menyampaikan bahwa berita kepergian Brigadir Sugeng Aprianto telah mengundang duka yang mendalam bagi seluruh jajaran Polres Simalungun yang merasa kehilangan salah satu rekan dan saudara terbaiknya dalam pengabdian.

"Kami seluruh keluarga besar Polres Simalungun menerima kabar duka yang sangat mengejutkan atas berpulangnya almarhum Brigadir Sugeng Aprianto. Beliau adalah sosok personel yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya di Bagian SDM Polres Simalungun. Kepergian beliau meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi kami semua," ujar AKP Verry Purba dengan penuh keharuan.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., bersama Ibu Ny. Nanik M. Aritonang selaku Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun, mewakili seluruh jajaran dan staf Polres Simalungun serta segenap pengurus dan anggota Bhayangkari Cabang Simalungun, secara resmi menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Brigadir Sugeng Aprianto yang telah meninggalkan kesan mendalam selama masa pengabdiannya bersama keluarga besar Polres Simalungun.

"Atas nama Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang beserta seluruh staf dan keluarga besar Bhayangkari Cabang Simalungun, kami menyampaikan rasa duka cita yang sebesar-besarnya atas kepergian almarhum Brigadir Sugeng Aprianto. Semoga seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan segala kebaikannya selama hidup menjadi bekal terbaik di sisi-Nya," ucap AKP Verry Purba.

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Brigadir Sugeng Aprianto semasa hidupnya dikenal sebagai sosok personel yang tekun, loyal, dan penuh dedikasi dalam menjalankan setiap tugas yang diamanatkan kepadanya di Bagian SDM Polres Simalungun. Kehadirannya dalam keseharian tugas selalu memberikan warna positif bagi lingkungan kerjanya. Kepergiannya yang begitu mendadak tentu meninggalkan kesedihan yang tidak mudah untuk dilupakan oleh seluruh rekan-rekan dan pimpinan yang selama ini bekerja bersama almarhum.

"Almarhum Brigadir Sugeng Aprianto adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga besar Polres Simalungun. Dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas akan selalu kami kenang dan menjadi inspirasi bagi kami semua untuk terus menjalankan tugas dengan sepenuh hati sebagaimana yang beliau contohkan," ungkap AKP Verry Purba.

Kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Brigadir Sugeng Aprianto, seluruh jajaran Polres Simalungun menyampaikan doa dan harapan tulus agar diberikan ketabahan, kesabaran, serta kekuatan dalam menghadapi cobaan yang Maha Berat ini. Keluarga almarhum tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa duka ini karena seluruh keluarga besar Polres Simalungun berdiri teguh memberikan dukungan moral dan spiritual bagi mereka yang ditinggalkan.

"Untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan, kami dari seluruh keluarga besar Polres Simalungun ingin menyampaikan bahwa kalian tidak sendirian. Kami berdoa dengan sepenuh hati agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan ketabahan dan kesabaran yang luas dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi cobaan ini. Semoga almarhum tenang di sisi-Nya," kata AKP Verry Purba dengan penuh ketulusan.

Kepergian Brigadir Sugeng Aprianto menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Polres Simalungun bahwa setiap pengabdian yang diberikan dengan tulus dan ikhlas kepada bangsa dan negara akan selalu dikenang dan menjadi warisan tak ternilai bagi generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet pengabdian tersebut.

"Selamat jalan, Brigadir Sugeng Aprianto. Pengabdianmu kepada Polri, kepada masyarakat, dan kepada bangsa Indonesia tidak akan pernah kami lupakan. Istirahatlah dengan tenang, saudara kami. Tugas dan dedikasimu adalah warisan terbaik yang engkau tinggalkan untuk kami semua," pungkas AKP Verry Purba dengan mata berkaca-kaca penuh penghormatan terakhir kepada almarhum.

Semoga almarhum Brigadir Sugeng Aprianto mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menjalani hari-hari ke depan tanpa kehadiran sosok yang sangat mereka cintai. (*)