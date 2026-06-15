Polda Sumut Sulap Car Free Day Jadi Pesta Rakyat HUT ke-80 Bhayangkara, Ribuan Warga Ramaikan Acara

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., tersebut berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga dari berbagai daerah di Kota Medan dan sekitarnya.

TRIBBUN-MEDAN.com, MEDAN – Polda Sumatera Utara menghadirkan kemeriahan sekaligus kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Car Free Day (CFD) dalam rangka Semarak Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Merdeka dan kawasan Kesawan, Medan, Minggu (14/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., tersebut berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga dari berbagai daerah di Kota Medan dan sekitarnya. Sejak pagi hari masyarakat tampak antusias mengikuti jalan santai, senam bersama, hiburan band Polri, perlombaan, donor darah, bakti kesehatan gratis, hingga menikmati berbagai layanan sosial yang disediakan Polda Sumut.

Salah satu pusat perhatian masyarakat adalah pameran kendaraan dan peralatan kepolisian dari berbagai satuan kerja, termasuk kendaraan taktis Korps Brimob Polri yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat lebih dekat peralatan pendukung tugas kepolisian.

Tak hanya menghadirkan hiburan, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Satuan Brimob Polda Sumut membagikan 1.000 porsi makanan gratis melalui dapur lapangan, menyediakan pasar murah dengan 2 ton beras dan 500 liter minyak goreng, serta menghadirkan layanan air minum gratis melalui kendaraan Water Treatment Brimob Polri.

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Kemeriahan semakin terasa saat pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik mulai dari peralatan elektronik, sepeda hingga hadiah utama berupa sepeda motor yang disambut sorak-sorai ribuan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus bentuk rasa syukur menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

"Bapak Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan refleksi pengabdian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ferry.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi energi positif bagi jajaran Polda Sumut untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kehadiran ribuan masyarakat hari ini menunjukkan bahwa hubungan antara Polri dan masyarakat terus terjalin dengan baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang humanis, profesional dan Presisi," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Sumut kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (*)