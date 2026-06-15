Polda Sumut Sukses Amankan ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026, Final Aman dan Kondusif

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil mengamankan seluruh rangkaian pertandingan ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (13/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil mengamankan seluruh rangkaian pertandingan ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (13/6/2026). Pengamanan yang melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan berjalan optimal sehingga seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Pada laga hari terakhir, pertandingan Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung pukul 16.00 WIB hingga 17.55 WIB disaksikan sebanyak 12.643 penonton. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Kamboja.

Sementara itu, pertandingan Thailand kontra Australia yang digelar pada pukul 20.00 WIB turut dihadiri 9.185 penonton. Australia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 sekaligus memastikan diri menjadi juara turnamen.

Kejuaraan internasional tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Sekretaris Jenderal AFF Winston Lee Sameth, Exco PSSI Arya Mahendra Sinulingga, serta Direktur Bank Sumut Heru Mardiansyah.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, keberhasilan pengamanan merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh unsur pengamanan yang terlibat, mulai dari Polda Sumut, Satuan Brimob Polda Sumut, Polrestabes Medan, Polresta Deli Serdang, TNI, Dinas Perhubungan, hingga instansi terkait lainnya.

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“Polda Sumut berkomitmen memberikan rasa aman kepada seluruh peserta, official, dan masyarakat yang menyaksikan pertandingan. Alhamdulillah seluruh rangkaian ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 berjalan lancar, aman, dan kondusif tanpa gangguan yang berarti,” ujar Ferry.

Menurutnya, pengamanan dilakukan secara menyeluruh mulai dari sterilisasi lokasi pertandingan, pengaturan arus lalu lintas, pengamanan tribun penonton, pengawasan area VIP, hingga pengamanan saat prosesi penyerahan trofi dan penutupan turnamen.

Turnamen ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 akhirnya ditutup dengan Australia sebagai Juara I, Thailand Juara II, Indonesia Juara III, dan Kamboja Juara IV. Penghargaan individu diberikan kepada Dafa Al Gasemi sebagai Best Goalkeeper, Medin Memeti sebagai Top Scorer, dan Alexander Lech G sebagai Most Valuable Player (MVP).

Trofi juara diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam seremoni penutupan yang berlangsung meriah dan mendapat pengamanan ketat dari personel gabungan.

Keberhasilan pengamanan ajang internasional tersebut menjadi bukti kesiapan Polda Sumut dalam mendukung penyelenggaraan event berskala regional maupun internasional di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat citra daerah sebagai tuan rumah yang aman, nyaman, dan siap menggelar berbagai agenda olahraga bergengsi. (*)