Semarak HUT ke-80 Bhayangkara, Polda Sumut Hadirkan Layanan Sosial dan Kepedulian untuk Masyarakat 

Polda Sumatera Utara memperingati Hari Bhayangkara ke-80 melalui kegiatan Car Free Day (CFD) di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (14/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Semangat melayani dan mengabdi kepada masyarakat menjadi pesan kuat yang ditunjukkan Polda Sumatera Utara dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 melalui kegiatan Car Free Day (CFD) di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (14/6/2026).

Berbagai layanan sosial dihadirkan secara gratis untuk masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, donor darah, pembagian makanan gratis, pasar murah, penyediaan air minum gratis, hingga berbagai kegiatan hiburan dan olahraga yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Ribuan warga memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari. Tidak sedikit masyarakat yang datang bersama keluarga untuk mengikuti jalan santai, senam massal, menikmati penampilan band Polri, melihat pameran kendaraan kepolisian, hingga mengikuti pengundian door prize dengan hadiah menarik.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Sumut juga mengundang sejumlah komunitas sosial, termasuk anak-anak panti asuhan, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

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Salah satu apresiasi datang dari Yayasan Pengharapan Kasih Nusantara/Panti Asuhan Ora Et Labora Medan yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan seluruh jajaran atas perhatian serta kesempatan yang diberikan kepada anak-anak panti untuk ikut merasakan kebahagiaan dalam kegiatan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi arahan Kapolda Sumut agar peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi seremonial, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menegaskan bahwa Polri harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 di Sumatera Utara diisi dengan berbagai kegiatan sosial, pelayanan publik, olahraga, dan hiburan yang melibatkan masyarakat secara langsung," katanya.

Menurut Ferry, Polri yang kuat adalah Polri yang dekat dengan rakyat dan mampu membangun kepercayaan melalui pelayanan yang tulus.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri adalah bagian dari mereka. Kehadiran Polri tidak hanya saat menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk berbagi, membantu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi gambaran nyata transformasi Polri yang semakin humanis, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara. (*)