Sambut HUT Bhayangkara, Polres Pematangsiantar Bersihkan Sungai Bah Bolon dan Pasar Horas

Personel Polres Pematangsiantar bersama instansi terkait membersihkan bantaran Sungai Bah Bolon dalam kegiatan Bhakti Religi Gerakan Indonesia Asri, Sabtu (13/6/2026). Aksi bersih-bersih yang menjadi rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 itu dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan ruang publik.

TRIBUN-MEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR-Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kota Pematangsiantar tidak hanya diisi kegiatan seremonial.

Jajaran Polres Pematangsiantar turun langsung ke lapangan membersihkan bantaran Sungai Bah Bolon dan kawasan Pasar Horas melalui kegiatan Bhakti Religi Gerakan Indonesia Asri, Sabtu pagi (13/06/2026).

Sejak pukul 07.00 WIB, puluhan personel kepolisian bersama unsur terkait menyebar ke dua titik yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Sebagian personel bergerak ke bantaran Sungai Bah Bolon di Kecamatan Siantar Selatan, sementara kelompok lainnya melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pasar Horas, Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat.

Di tepian Sungai Bah Bolon, personel tampak memunguti sampah yang berserakan, membersihkan semak belukar, serta menata lingkungan agar lebih rapi dan nyaman. Aktivitas serupa juga dilakukan di Pasar Horas, salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Pematangsiantar yang setiap hari dipadati pedagang dan pengunjung.

Kegiatan diawali dengan apel singkat yang berisi arahan kepada seluruh peserta agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, semangat gotong royong, dan kebersamaan. Setelah itu, personel langsung menyisir area yang menjadi sasaran pembersihan.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Ps Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan Bhakti Religi Gerakan Indonesia Asri merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri, khususnya Polres Pematangsiantar, terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan yang juga melibatkan instansi terkait," kata Agustina.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 sekaligus menunjukkan bahwa tugas pengabdian Polri tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan.

Melalui aksi itu, Polres Pematangsiantar ingin membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan sungai dan fasilitas publik merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Lingkungan yang bersih tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga menjadi salah satu upaya mencegah berbagai persoalan kesehatan dan kerusakan lingkungan.

Selain membersihkan kawasan publik, kegiatan tersebut juga menjadi ruang memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Semangat gotong royong yang terlihat selama kegiatan diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi budaya bersama dalam menjaga kebersihan kota.

"Dengan terlaksananya kegiatan Bhakti Religi Gerakan Indonesia Asri ini, diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga tercipta Kota Pematangsiantar yang bersih, sehat, dan lestari sejalan dengan semangat pengabdian Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80," ujar Agustina.(Jun-tribun-medan.com).