Makan Gratis hingga Pasar Murah Ramaikan HUT Bhayangkara di Jantung Kota Medan

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., didampingi Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., S.H., M.H., Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., serta Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan, S.I.K., menyapa dan berinteraksi dengan warga saat kegiatan Car Free Day dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80 di kawasan Lapangan Merdeka Kesawan, Medan, Minggu (14/6/2026). Polda Sumut menghadirkan berbagai layanan sosial berupa pembagian makanan gratis, pasar murah, air minum gratis, hiburan masyarakat, serta pameran peralatan dan kendaraan kepolisian yang disambut antusias oleh ribuan warga.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Ribuan warga memadati kawasan Lapangan Merdeka dan Kesawan, Kota Medan, Minggu (14/06/2026). Di tengah suasana Car Free Day, Polda Sumatera Utara menghadirkan beragam layanan sosial, mulai dari pembagian makanan gratis, pasar murah, hingga hiburan rakyat dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80.

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kalangan terlihat memenuhi area kegiatan. Sebagian mengantre untuk mendapatkan paket kebutuhan pokok di pasar murah, sementara yang lain memanfaatkan layanan makanan dan air minum gratis yang disediakan.

Kehadiran berbagai fasilitas tersebut menjadikan perayaan HUT Bhayangkara tahun ini terasa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto itu tidak hanya menghadirkan pelayanan sosial.

Di sejumlah titik, warga juga dapat melihat dari dekat berbagai peralatan kepolisian yang digunakan dalam tugas-tugas kemanusiaan dan pengamanan.

Pameran kendaraan taktis menjadi salah satu daya tarik utama yang mengundang perhatian pengunjung, terutama anak-anak dan pelajar.

Suasana akrab terlihat ketika personel kepolisian berbaur dengan masyarakat. Banyak warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi langsung, berfoto, hingga mengenal lebih dekat tugas dan fungsi kepolisian.

Kemeriahan semakin terasa ketika hiburan rakyat dan pembagian hadiah lucky draw digelar. Sorak-sorai warga terdengar setiap kali nama pemenang diumumkan.

Momentum itu menjadikan kawasan Lapangan Merdeka tak sekadar lokasi olahraga mingguan, melainkan ruang kebersamaan antara Polri dan masyarakat.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu dan melayani masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat. Kami berharap kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus terjalin dengan baik demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Utara,” kata Whisnu.

Antusiasme masyarakat yang memadati lokasi kegiatan menjadi gambaran bagaimana pendekatan humanis terus dibangun oleh Polda Sumut.

Melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga, peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi perayaan institusi, tetapi juga momentum memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.(Jun-tribun-medan.com).