Polres Simalungun Ungkap Perdagangan Satwa Dilindungi, Ditangkap di Gerbang Tol Panei

Kanit II Tipiter Satreskrim Polres Simalungun IPDA Gagas Dewanta Aji menunjukkan barang bukti hasil pengungkapan kasus perdagangan satwa dilindungi di Mapolres Simalungun. Polisi menyita 30 kilogram sisik trenggiling, dua trenggiling awetan, kulit beruang madu, paruh burung rangkong, serta sejumlah barang bukti lain dari tiga tersangka yang ditangkap di kawasan Gerbang Tol Simpang Panei.

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN-Malam itu, lalu lintas di sekitar Gerbang Tol Simpang Panei, Kabupaten Simalungun, tampak berjalan seperti biasa.

Namun di balik gelapnya malam, sejumlah personel Satreskrim Polres Simalungun telah bersiaga. Mereka menunggu sebuah transaksi yang diduga melibatkan perdagangan satwa dilindungi.

Dipimpin Kanit II Tipiter Satreskrim Polres Simalungun, IPDA Gagas Dewanta Aji, tim bergerak cepat setelah menerima informasi adanya peredaran bagian tubuh satwa liar yang dilindungi negara.

Operasi yang digelar pada Jumat (08/05/2026) itu berujung pada penangkapan tiga orang pelaku beserta puluhan kilogram sisik trenggiling dan sejumlah barang bukti lain yang mengejutkan.

"Ini adalah wujud nyata jiwa reserse yang dijiwai moto Sidik Sakti Indra Waspada, yakni penyidik yang memiliki naluri tajam dan selalu waspada terhadap setiap tindak kejahatan," kata Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Verry, keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis penyidik dalam mengungkap kejahatan, tetapi juga kepedulian aparat terhadap upaya pelestarian lingkungan dan satwa liar yang semakin terancam.

Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Wisnugraha Paramaarta menjelaskan, informasi awal diterima personel Unit II Tipiter pada pagi hari.

Setelah melakukan pendalaman, tim bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik transaksi.

Sekitar pukul 21.00 WIB, tim yang dipimpin IPDA Gagas bersama personel Opsnal Jatanras mendapati tiga pria berada di pinggir Jalan Besar Siantar-Saribudolok, tepat di depan Gerbang Tol Simpang Panei.

Mereka terlihat menggunakan dua sepeda motor dan sebuah mobil pikap.

Tanpa memberi ruang bagi para pelaku untuk melarikan diri, petugas langsung melakukan penyergapan.

Ketiga orang itu berhasil diamankan berikut seluruh barang bukti yang mereka bawa.

Dari tangan para pelaku, polisi menemukan 30 kilogram sisik trenggiling, dua ekor trenggiling yang telah diawetkan, kulit dan tulang belulang beruang madu, tiga paruh burung rangkong beserta bulunya, satu tanduk rusa, satu senapan angin jenis PCP, serta sebilah belati.

Polisi juga menyita dua sepeda motor dan satu unit mobil pikap yang digunakan dalam aktivitas tersebut.

Hasil penyelidikan mengungkap masing-masing peran pelaku. Jon Sudiaman Sijabat, 37 tahun, diduga menjadi pengangkut sekaligus pemilik sebagian besar barang bukti.