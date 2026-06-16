Sambut Hari Bhayangkara, Polresta Deli Serdang Kumpulkan 119 Kantong Darah untuk Masyarakat

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana bersama pejabat utama Polresta Deli Serdang meninjau pelaksanaan donor darah dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan bakti kesehatan tersebut melibatkan personel Polri, TNI, Satpol PP, Bhayangkari, dan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama.

TRIBUN-MEDAN.COM, DELI SERDANG-Suasana berbeda tampak di lingkungan Polresta Deli Serdang dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Bukan sirene atau kegiatan kepolisian yang mendominasi, melainkan deretan kursi donor dan para pendonor yang secara sukarela menyumbangkan darah demi membantu sesama.

Melalui kegiatan bakti kesehatan donor darah, Polresta Deli Serdang mengajak personel Polri, TNI, Satpol PP, Bhayangkari, hingga masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Kegiatan itu menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang menitikberatkan pada kepedulian sosial dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana hadir langsung bersama para pejabat utama untuk mengikuti dan memantau jalannya kegiatan.

Kehadiran berbagai unsur, mulai dari aparat hingga masyarakat, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat di lokasi donor.

Satu per satu peserta menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan.

Banyak di antara mereka yang datang secara sukarela dengan harapan darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan.

Dari kegiatan tersebut, berhasil terkumpul sebanyak 119 kantong darah. Jumlah itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana mengatakan donor darah merupakan bentuk nyata pengabdian Polri yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

"Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Kami mengapresiasi partisipasi seluruh pihak, baik dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Bhayangkari maupun masyarakat umum yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan kemanusiaan ini," kata Hendria Lesmana.

Menurut dia, terkumpulnya 119 kantong darah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.

"Semoga darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap semangat kebersamaan dan gotong royong ini terus terjalin dalam mendukung terwujudnya Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat," ujarnya.

Melalui kegiatan donor darah tersebut, peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi institusi kepolisian, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap kantong darah yang terkumpul menjadi simbol kepedulian, solidaritas, dan semangat kemanusiaan yang melampaui batas profesi maupun instansi.(Jun-tribun-medan.com).