Polres Palas Cari Jalan Tengah Penertiban Wi-Fi Ilegal, Akses Internet Warga Tetap Jadi Pertimbangan

Perwakilan Polres Padang Lawas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dan PLN ULP Sibuhuan mengikuti rapat koordinasi penertiban jaringan internet Wi-Fi tanpa izin di Mapolres Padang Lawas, Senin (15/6/2026). Lintas instansi sepakat mengedepankan pendekatan persuasif dengan mendorong pelaku usaha internet lokal segera mengurus perizinan resmi.

TRIBUN-MEDAN.COM, PADANG LAWAS-Maraknya jaringan internet Wi-Fi tanpa izin di Kabupaten Padang Lawas menjadi perhatian aparat kepolisian dan pemerintah daerah.

Namun, alih-alih mengambil langkah represif, Polres Padang Lawas memilih duduk bersama sejumlah instansi terkait untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat, terutama warga di wilayah pelosok yang selama ini bergantung pada layanan internet lokal.

Langkah itu diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar Satreskrim Polres Padang Lawas bersama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan PLN ULP Sibuhuan, Senin (15/06/2026).

Pertemuan tersebut membahas maraknya penyedia jasa internet (ISP) yang beroperasi tanpa izin sekaligus merumuskan langkah penertiban yang tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap akses digital.

Rapat dipimpin Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus dan dihadiri Kepala Dinas Perizinan Padang Lawas Nurudin Kusumajaya Samosir, Kepala Dinas Kominfo Irwan S. Lubis, Manager PLN ULP Sibuhuan Hafidz, serta sejumlah personel dan pejabat terkait.

Menurut Irwansah, persoalan Wi-Fi ilegal di Padang Lawas tidak sesederhana pelanggaran administrasi.

Di banyak desa, jaringan internet yang dikelola pelaku usaha lokal justru menjadi satu-satunya akses masyarakat untuk terhubung dengan dunia luar.

"Kalau langsung ditertibkan atau dihentikan, akan muncul persoalan baru. Banyak masyarakat yang saat ini bergantung pada layanan internet tersebut karena provider resmi belum menjangkau wilayah mereka," kata Irwansah.

Karena itu, Satreskrim memilih mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi.

Kepolisian ingin para pelaku usaha segera menempuh jalur legal tanpa harus memutus akses internet yang selama ini dimanfaatkan warga.

Data Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas menunjukkan saat ini hanya tujuh perusahaan penyedia layanan internet yang memiliki izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

Di luar itu, masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang beroperasi tanpa legalitas yang jelas.

Kepala Dinas Perizinan Padang Lawas, Nurudin Kusumajaya Samosir, menilai persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas instansi.

Menurut dia, pendekatan persuasif perlu dilakukan agar para pengusaha internet lokal memahami pentingnya legalitas usaha.

"Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak agar para pelaku usaha segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan mempersulit, tetapi menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak," ujarnya.