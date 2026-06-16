Tanam Ganja di Pot, Pria 56 Tahun Diciduk Polres Pematangsiantar di Terminal Eks Sukadame

Personel Satresnarkoba Polres Pematangsiantar menunjukkan barang bukti berupa satu batang pohon ganja yang ditanam di dalam pot serta ganja kering seberat 680 gram yang disita dari rumah tersangka MH (56) di Jalan Gaharu, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar. Tersangka ditangkap beberapa jam kemudian di Terminal Eks Sukadame setelah sempat tidak berada di rumah saat penggerebekan berlangsung.

TRIBUN-MEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR-Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar memberantas peredaran narkotika kembali membuahkan hasil.

Seorang pria berinisial MH, 56 tahun, ditangkap setelah polisi menemukan ratusan gram ganja kering serta satu batang pohon ganja yang ditanam di pot di rumahnya di Jalan Gaharu, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara.

Kasat Resnarkoba Polres Pematangsiantar AKP Irwanta Sembiring mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang disebut warga sebagai tempat tinggal MH pada Kamis sore (11/06/2026) sekitar pukul 15.45 WIB.

Saat tiba di lokasi, petugas yang didampingi aparat pemerintah setempat dan warga menemukan satu batang pohon ganja yang tumbuh di dalam pot berwarna hitam di teras rumah.

Temuan itu langsung memperkuat dugaan adanya aktivitas terkait narkotika di rumah tersebut.

Namun, saat petugas mengetuk pintu dan memanggil penghuni rumah, MH tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan warga dan aparat lingkungan, rumah itu hanya dihuni oleh MH seorang diri.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut di dalam rumah dengan disaksikan pemerintah setempat dan warga.

Hasilnya, dari salah satu kamar ditemukan satu plastik kresek hitam berisi ganja dengan berat bruto mencapai 680 gram yang digantung di belakang pintu kamar. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam merek Oppo yang ditemukan di ruang tamu.

Perburuan terhadap MH berlanjut hingga dini hari. Sekitar pukul 03.30 WIB, Jumat, 12 Juni 2026, petugas berhasil menemukan dan menangkap pria tersebut di kawasan Terminal Eks Sukadame.

Saat diamankan, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp75 ribu dari saku celananya.

MH beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi kini mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran ganja yang lebih luas.

"Yang bersangkutan sudah ditahan dan sedang menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," kata Irwanta.

Atas perbuatannya, MH dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I.(Jun-tribun-medan.com).