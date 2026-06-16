Peduli Pendidikan dan Kesehatan, Brimob Sumut Bangun Sanitasi Air Bersih untuk Pelajar di Tapsel

Komandan Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut Kompol Zaenal Muhlisin bersama personel Brimob meninjau pembangunan fasilitas sanitasi air bersih di SD Negeri No. 100315 Desa Silinggom Linggom, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (16/6/2026). Pembangunan yang merupakan bagian dari rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 itu ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan lingkungan belajar para siswa.

TRIBUN-MEDAN.COM, TAPANULI SELATAN-Deru mesin dan suara cangkul yang beradu dengan tanah memecah suasana tenang di SD Negeri No. 100315 Desa Silinggom Linggom, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (16//06/2026).

Sejumlah personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara tampak bergotong royong menyelesaikan pembangunan fasilitas sanitasi air bersih yang diperuntukkan bagi para siswa dan tenaga pengajar di sekolah tersebut.

Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80.

Dipimpin langsung Komandan Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut, Komisaris Polisi Zaenal Muhlisin, pembangunan sanitasi dilakukan sebagai upaya menghadirkan akses air bersih yang lebih layak bagi lingkungan pendidikan di daerah tersebut.

Bagi sekolah yang berada di kawasan pedesaan, ketersediaan air bersih bukan sekadar fasilitas pendukung.

Air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kebersihan, hingga kenyamanan proses belajar mengajar.

Karena itu, pembangunan sanitasi dinilai menjadi langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Hingga Selasa sore, progres pengerjaan telah mencapai sekitar 70 persen. Personel Brimob bersama pihak terkait terus mempercepat penyelesaian pembangunan agar fasilitas tersebut segera dapat digunakan oleh para pelajar.

Zaenal mengatakan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi generasi muda.

“Air bersih dan sanitasi yang layak bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat adalah langkah kecil yang dapat memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari,” kata Zaenal.

Pihak sekolah dan masyarakat sekitar menyambut positif pembangunan fasilitas tersebut. Mereka menilai kehadiran sanitasi air bersih akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan sekolah sekaligus mendukung kesehatan para siswa.

Di tengah berbagai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kegiatan ini menjadi gambaran lain peran Brimob yang hadir tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat aksi sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Bagi para pelajar di Desa Silinggom Linggom, fasilitas sanitasi yang sedang dibangun itu bukan sekadar bangunan baru, melainkan harapan akan lingkungan belajar yang lebih sehat dan nyaman.(Jun-tribun-medan.com).