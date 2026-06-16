Polres Palas Pasang Spanduk Larangan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Antisipasi Kebocoran Distribusi

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus bersama personel Unit Ekonomi memasang spanduk larangan penyalahgunaan BBM bersubsidi di salah satu SPBU di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah kebocoran distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran.

TRIBUN-MEDAN.COM, PADANG LAWAS-Menjelang sore, sejumlah personel Satreskrim Polres Padang Lawas tampak mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sibuhuan, Senin (15/06/2026).

Mereka tidak sedang melakukan razia, melainkan memasang spanduk berisi peringatan tentang larangan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan potensi kebocoran distribusi BBM subsidi yang selama ini kerap menjadi persoalan di berbagai daerah.

Polisi ingin memastikan kuota yang disediakan pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

Pemasangan spanduk dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus bersama personel Unit Ekonomi.

Dua SPBU di Sibuhuan menjadi lokasi pertama pemasangan. Dalam waktu dekat, kegiatan serupa akan dilakukan di seluruh SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

“Kami menargetkan seluruh SPBU di Padang Lawas segera terpasang spanduk imbauan ini agar masyarakat dan pengelola memiliki pemahaman yang sama tentang aturan penggunaan BBM subsidi,” kata Irwansah mewakili Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto.

Menurut Irwansah, BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat menghadapi beban ekonomi.

Karena itu, setiap praktik penyalahgunaan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Ia menilai berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok di lapangan.

Kondisi tersebut sering memicu antrean panjang hingga kelangkaan yang meresahkan masyarakat.

“Penyalahgunaan BBM subsidi hanya akan menyebabkan stok berkurang dan memicu kenaikan harga yang tidak wajar. Yang paling dirugikan tentu masyarakat dan negara karena anggaran subsidi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui spanduk yang dipasang di area SPBU, polisi mengingatkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi.

Kendaraan roda empat, misalnya, diwajibkan menunjukkan kode QR yang sesuai dengan identitas kendaraan saat membeli BBM bersubsidi. Pembelian menggunakan jerigen juga dilarang kecuali disertai surat rekomendasi resmi dari pemerintah daerah.

Selain itu, pengelola SPBU diminta tidak melayani transaksi yang terindikasi melanggar ketentuan.