Polres Samosir Jadikan Lomba PBB Ajang Menanamkan Disiplin Generasi Muda

Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba PBB tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Samosir di Mako Polres Samosir, Selasa (16/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menanamkan disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan di kalangan pelajar.

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIRDerap langkah puluhan pelajar bergema di Lapangan Mako Polres Samosir, Selasa (16/06/2026.

Dengan seragam rapi dan gerakan yang serempak, para peserta berlomba menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang Peraturan Baris Berbaris (PBB) tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Samosir yang digelar untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Sebanyak 11 sekolah ambil bagian dalam perlombaan yang mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat”.

Bagi para peserta, kompetisi ini bukan sekadar memperebutkan gelar juara, melainkan juga menjadi panggung untuk menunjukkan disiplin, kekompakan, dan kreativitas yang telah mereka latih selama berbulan-bulan.

Kegiatan dibuka melalui apel yang dipimpin Wakapolres Samosir Kompol Briston A.M. Napitupulu.

Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung sportivitas dan mengikuti perlombaan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Di bawah terik matahari Pangururan, satu per satu tim tampil menunjukkan ketepatan gerakan dasar PBB yang kemudian dipadukan dengan variasi kreasi.

Beberapa peserta bahkan memanfaatkan alat musik dan lagu pengiring untuk menambah daya tarik penampilan mereka di hadapan dewan juri dan para pendukung yang memadati lokasi kegiatan.

Dewan juri yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Dinas Pendidikan, dan Purna Paskibraka menilai setiap penampilan berdasarkan ketepatan gerakan, kekompakan, kedisiplinan, kreativitas, serta penampilan tim secara keseluruhan.

Setelah melalui persaingan yang ketat, SMA Negeri 1 Sianjur Mula-Mula berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih SMA Negeri 1 Palipi, sedangkan SMAK Negeri Tarabunga menempati posisi ketiga.

Sementara itu, SMA Negeri 1 Ronggur Nihuta meraih Harapan I, SMA Swasta Santo Mikhael Pangururan meraih Harapan II, dan SMK Negeri 1 Nainggolan memperoleh Harapan III.

Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan guru pendamping yang telah berpartisipasi.

“Terima kasih kepada seluruh guru pendamping dan peserta lomba. Berani tampil itu adalah hebat. Ketika kalian berani tampil, berarti kalian sudah memiliki jiwa untuk maju,” kata Rina saat menutup kegiatan.

Menurut dia, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus bangsa. Karena itu, pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan perlu ditanamkan sejak dini melalui berbagai kegiatan positif, termasuk lomba PBB.

Kasi Humas Polres Samosir AKP Radiaman Simarmata mengatakan perlombaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan menumbuhkan kedisiplinan, semangat kebangsaan, jiwa kepemimpinan, dan kekompakan di kalangan pelajar.