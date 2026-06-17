Sambut HUT ke-80 Bhayangkara, Polres Simalungun Gelar Donor Darah dan Bakti Kesehatan

Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa Donor Darah dan Bakti Kesehatan sebagai bentuk kepedulian serta pengabdian Polri kepada masyarakat.

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke-80, Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa Donor Darah dan Bakti Kesehatan sebagai bentuk kepedulian serta pengabdian Polri kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., yang berlangsung pada Senin (15/06/2026) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Polres Simalungun, Jalan Jon Horailam Saragih Pamatangraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.

Saat dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan donor darah dan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut HUT Bhayangkara Ke-80 sekaligus wujud nyata Polri dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan donor darah dan bakti kesehatan ini, Polres Simalungun ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar AKP Verry Purba.

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Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang, Wakapolres Simalungun KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Ennik Imam, jajaran pejabat utama Polres Simalungun, para Kapolsek jajaran, personel Polres Simalungun, Bhayangkari, personel Kodim 0207/Simalungun, perwakilan Pemerintah Kabupaten Simalungun, serta seluruh peserta yang berpartisipasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, personel Polres Simalungun bersama unsur terkait secara sukarela mengikuti donor darah. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah serta mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti donor darah memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat.

“Peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan internal Polri, namun juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Donor darah ini adalah bentuk kepedulian personel Polri terhadap sesama,” ungkap Kapolres.

Selain donor darah, kegiatan bakti kesehatan juga menjadi bagian dari upaya Polres Simalungun untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif serta memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga selesai. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tanpa adanya kendala, mencerminkan kesiapan serta profesionalisme personel Polres Simalungun dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui momentum HUT Bhayangkara Ke-80, Polres Simalungun berkomitmen untuk terus menghadirkan Polri yang Presisi, humanis, dan dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelayanan, pengabdian, serta aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (*)