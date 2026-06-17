Patroli Perintis Presisi Polres Simalungun Cegah Kejahatan, Wujudkan Kamtibmas Aman dan Kondusif

Satuan Samapta Polres Simalungun melaksanakan kegiatan Patroli Perintis Presisi di sejumlah wilayah hukum Polres Simalungun.

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN – Dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menekan angka kejahatan jalanan, Satuan Samapta Polres Simalungun melaksanakan kegiatan Patroli Perintis Presisi di sejumlah wilayah hukum Polres Simalungun.

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan pada Selasa (16/06/2026) mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan kamtibmas, di antaranya Jalan Besar Parapat, SPBU Balata, Bank BRI Balata, minimarket, serta kedai-kedai masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Kasat Samapta Polres Simalungun AKP Heddy Marpaung, S.H. menjelaskan bahwa kegiatan Patroli Perintis Presisi merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta melakukan pencegahan terhadap potensi tindak kejahatan.

“Kegiatan patroli ini dilaksanakan secara rutin untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, kejahatan jalanan, serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman,” ujar AKP Heddy Marpaung.

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Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Patroli Perintis Presisi dipimpin oleh Kanit Patroli Samapta dengan personel AIPDA Amriono, BRIPTU Lazro Deo Simbolon, BRIPDA Johannes Situmorang, dan BRIPDA Jon Moris Manurung.

Dengan menggunakan kendaraan patroli roda empat dan perlengkapan komunikasi, personel menyisir sejumlah lokasi untuk melakukan pemantauan situasi serta berdialog langsung dengan masyarakat.

Di Jalan Besar Parapat, personel melaksanakan pengaturan lalu lintas terutama pada titik yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kelancaran arus kendaraan serta memberikan rasa aman kepada pengguna jalan.

Selain itu, personel juga melaksanakan patroli sambang ke sejumlah kedai kelontong dan memberikan imbauan kamtibmas kepada pemilik usaha agar tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan.

“Personel mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya gangguan kamtibmas,” ungkap Kasat Samapta.

Patroli juga menyasar Bank BRI Balata dan minimarket untuk melakukan pemantauan keamanan serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada karyawan maupun masyarakat yang berada di lokasi.

Di kawasan SPBU Balata, personel melakukan pengamanan dan monitoring guna mengantisipasi antrean kendaraan, kemacetan, maupun gangguan keamanan lainnya.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, situasi wilayah hukum Polres Simalungun terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya kejadian menonjol maupun gangguan kamtibmas selama patroli berlangsung.

Kegiatan Patroli Perintis Presisi tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Polres Simalungun berkomitmen terus meningkatkan kegiatan preventif sebagai wujud Polri Presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan hadirnya personel kepolisian di tengah masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, serta nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Simalungun. (*)