Polda Sumut Bawa Seribu Paket Sembako ke Belawan, Brimob Turun Langsung Menyapa Warga

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka (kanan) menyerahkan paket sembako kepada warga saat bakti sosial Hari Bhayangkara ke-80 di PT Belawan Samudera Abadi, Gabion Belawan, Medan, Rabu (17/6/2026). Polda Sumut menyalurkan 1.000 paket sembako kepada pengemudi ojek online, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

TRIBUN-MEDAN.COM, BELAWAN-Di tengah hiruk-pikuk kawasan pelabuhan, ratusan warga berbaris tertib di halaman PT Belawan Samudera Abadi (BSA), Gabion Belawan, Rabu (17/06/2026).

Sebagian merupakan pengemudi ojek online, sebagian lainnya lansia dan penyandang disabilitas.

Mereka datang untuk menerima bantuan sembako yang disalurkan Polda Sumatera Utara dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.

Sebanyak 1.000 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, teh, dan kebutuhan pokok lainnya dibagikan kepada masyarakat.

Di antara kerumunan warga, personel Brimob Polda Sumut tampak sibuk mengatur jalannya kegiatan, membantu mengangkat paket bantuan, sekaligus menyapa warga yang hadir.

Kegiatan itu dipimpin Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka yang hadir mewakili Kapolda Sumatera Utara.

Bersama sejumlah pejabat utama Polda Sumut, ia memastikan bantuan tersalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rantau menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Kapolda Sumut yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan.

Namun, menurut dia, ketidakhadiran itu tidak mengurangi komitmen Polda Sumut untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan warga dan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” kata Rantau.

Bagi sebagian warga, bantuan tersebut mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari.

Namun perhatian yang menyertainya menjadi hal yang tak kalah penting. Di Belawan, kawasan yang selama ini dikenal dengan berbagai dinamika sosial dan ekonomi, kehadiran aparat tidak hanya terlihat saat menjaga keamanan, tetapi juga ketika berbagi kepedulian.

Melalui kegiatan bakti sosial itu, Polda Sumut menegaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremoni tahunan.

Momentum tersebut dimaknai sebagai ruang untuk mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan warga.(Jun-tribun-medan.com).