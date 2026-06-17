Sat Brimob Polda Sumut
Bharada Rendika Lubis, Sosok di Balik Medsos Brimob Sumut Peraih Penghargaan Terbaik Polda Sumut
Bharada Rendika Lubis, Sosok di Balik Media Sosial Brimob Sumut yang Raih Penghargaan Terbaik Polda Sumut 2026
TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Di era ketika informasi bergerak dalam hitungan detik, tugas membangun kepercayaan publik tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga di ruang digital.
Di balik unggahan kegiatan kemanusiaan, patroli keamanan, hingga pelayanan masyarakat yang tampil di media sosial Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, terdapat kerja sunyi yang kini mendapat apresiasi.
Pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Humas Polda Sumut Tahun 2026, Bharada Rendika Lubis dari Satuan Brimob Polda Sumut menerima penghargaan sebagai Admin Media Sosial Terbaik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (17/06/2026).
Penghargaan itu menjadi pengakuan atas konsistensi Brimob Sumut dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang cepat, akurat, dan dekat dengan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi, akun media sosial Brimob Sumut tidak hanya menampilkan aktivitas kepolisian, tetapi juga berupaya menghadirkan wajah humanis institusi melalui berbagai konten pelayanan, aksi sosial, penanggulangan bencana, hingga edukasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bagi Brimob Sumut, media sosial bukan sekadar etalase kegiatan. Platform digital telah berkembang menjadi ruang dialog yang mempertemukan polisi dan masyarakat tanpa sekat.
Melalui konten yang informatif dan mudah dipahami, publik dapat melihat secara langsung berbagai tugas dan pengabdian personel di lapangan.
Prestasi yang diraih Bharada Rendika Lubis juga mencerminkan komitmen Satuan Brimob Polda Sumut dalam mendukung transformasi komunikasi publik Polri yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
“Prestasi ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan motivasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik dalam membangun kepercayaan publik melalui media sosial yang informatif, edukatif, dan humanis,” ujar Rendika.
Penghargaan itu menambah deretan capaian Satuan Brimob Polda Sumut, sekaligus menjadi pengingat bahwa di era digital, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan dengan tindakan di lapangan, tetapi juga melalui informasi yang mampu menjangkau dan memberi manfaat bagi publik.(Jun-tribun-medan.com).
Dan Sat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur
Perwira Sat Brimob Polda Sumut
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