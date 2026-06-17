Dansat Brimob Kombes Rantau Isnur Eka Pimpin Penyaluran 1.500 Paket Sembako untuk Warga Belawan

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Rantau Isnur Eka (tengah) didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi menyerahkan paket sembako kepada warga saat bakti sosial menyambut Hari Bhayangkara ke-80 di Gudang PT BSA, Gabion Belawan, Rabu (17/6/2026). Sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan kepada nelayan, pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, lansia, dan warga kurang mampu sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat.

TRIBUN-MEDAN.COM, BELAWAN-Ratusan warga dari berbagai kalangan memadati Gudang PT BSA di kawasan Gabion Belawan, Rabu (17/06/2026).

Nelayan, pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, lansia, hingga warga kurang mampu datang dengan harapan yang sama, menerima bantuan sembako yang disalurkan Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan dalam kegiatan bakti sosial yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

Bantuan berisi kebutuhan pokok itu disalurkan langsung kepada masyarakat yang dinilai membutuhkan dukungan di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga pesisir.

Kegiatan dipimpin Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Rantau Isnur Eka yang hadir mewakili Kapolda Sumatera Utara.

Turut mendampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi beserta jajaran pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan.

Di lokasi kegiatan, personel Brimob dan anggota Polres Pelabuhan Belawan tampak bergotong royong mengatur antrean warga, mengangkat paket bantuan, hingga memastikan penyaluran berjalan tertib. Suasana berlangsung hangat, jauh dari kesan seremonial semata.

Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Dedy Dharma mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang selama ini menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, mulai dari nelayan, komunitas ojek online, pedagang kaki lima, lansia, hingga warga lainnya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat,” kata Dedy.

Menurut dia, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi institusi kepolisian, tetapi juga kesempatan untuk berbagi dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Polri ingin menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya dirasakan dalam tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga melalui aksi sosial yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Bagi masyarakat penerima bantuan, paket sembako yang dibawa pulang mungkin tidak menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

Namun perhatian dan kepedulian yang diberikan menjadi pesan bahwa negara tetap hadir melalui para anggotanya.

Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, pesan itu pula yang ingin disampaikan Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan: membangun keamanan tidak hanya melalui patroli dan penegakan hukum, tetapi juga dengan merawat kedekatan dan kepercayaan masyarakat.(Jun-tribun-medan.com).