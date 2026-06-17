Tiga Paket Sabu Jatuh dari Tangan, Pria 53 Tahun Ditangkap Sat Narkoba Polres Siantar di Gang Rambe

Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar menunjukkan tersangka CA (53) beserta barang bukti tiga paket sabu seberat bruto 0,68 gram yang diamankan di Jalan Jambu Gang Rambe, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar, Jumat (12/6/2026). Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan kepemilikan narkotika di kawasan tersebut.

TRIBUN-MEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR-Upaya seorang pria menyembunyikan narkotika berakhir sia-sia.

Saat diamankan petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar di kawasan Jalan Jambu Gang Rambe, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, tiga paket sabu yang diduga dikuasainya justru menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengungkap kasus tersebut.

Pria berinisial CA, 53 tahun, ditangkap pada Jumat (12/06/2026), sekitar pukul 18.00 WIB setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan itu.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kepala Satuan Reserse Narkoba AKP Irwanta Sembiring mengatakan penangkapan berawal dari informasi warga yang resah dengan dugaan transaksi narkotika di Jalan Jambu Gang Rambe.

“Setelah dilakukan penyelidikan, personel Satresnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial CA di lokasi yang diinformasikan masyarakat,” kata Irwanta.

Saat penangkapan berlangsung, dua paket sabu ditemukan terjatuh dari tangan kanan tersangka.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan satu paket sabu lainnya yang disimpan di kantong celana kanan pelaku. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam merek Redmi berwarna silver yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersangka.

Dari hasil pemeriksaan awal, CA mengakui ketiga paket sabu dengan berat bruto 0,68 gram tersebut adalah miliknya.

Kepada penyidik, ia mengaku memperoleh barang haram itu dari seorang pria yang hanya dikenalnya dengan inisial K.

Pengakuan tersebut kini menjadi salah satu petunjuk bagi penyidik untuk menelusuri jaringan yang diduga memasok narkotika kepada tersangka.

Polisi selanjutnya membawa CA beserta barang bukti ke Mapolres Pematangsiantar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kini, Satresnarkoba masih melakukan pengembangan guna mengungkap asal-usul dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

“CA sudah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar Irwanta.

Kasus ini menambah daftar pengungkapan tindak pidana narkotika di Kota Pematangsiantar yang dalam beberapa waktu terakhir terus menjadi perhatian aparat kepolisian.

Polisi berharap peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dapat membantu memutus mata rantai peredaran narkoba di lingkungan mereka.(Jun-tribun-medan.com).