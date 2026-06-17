Kapolda Sumut: Humas Harus Adaptif di Era Digital, Perkuat Viralisasi Kinerja Polri

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto memberikan arahan saat Rakernis Bidang Humas Polda Sumut Tahun Anggaran 2026 di Medan, Rabu, 17 Juni 2026. Dalam arahannya, Whisnu menekankan pentingnya adaptasi kehumasan terhadap perkembangan digital untuk memperkuat komunikasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menegaskan peran strategis fungsi kehumasan dalam membangun komunikasi publik yang efektif di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, humas tidak lagi sekadar menjadi penyampai informasi, melainkan garda terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pesan itu disampaikan Whisnu saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Humas Polda Sumut Tahun Anggaran 2026 bertema Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media dalam Mendukung Program Pemerintah, Rabu (17/06/2026).

Dalam arahannya, Whisnu mengatakan fungsi humas memang bukan tugas utama kepolisian.

Namun, peran tersebut menjadi elemen penting yang menjembatani berbagai program, kebijakan, dan capaian Polri kepada masyarakat.

“Tanpa humas, berbagai kerja dan keberhasilan kepolisian tidak akan tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” kata Whisnu.

Ia menyoroti perubahan lanskap informasi yang bergerak sangat cepat melalui media sosial. Dalam banyak kasus, sebuah peristiwa telah lebih dulu diketahui publik melalui telepon genggam sebelum laporan resmi tersusun.

Karena itu, ia meminta seluruh personel humas mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Menurut dia, ketertinggalan dalam memanfaatkan ruang digital akan membuat institusi kalah dalam pertarungan informasi.

Whisnu juga mendorong pemanfaatan potensi personel muda yang memiliki kemampuan dan kreativitas di bidang teknologi digital.

Mereka diharapkan mampu menghasilkan konten-konten positif yang tidak hanya mendukung program kepolisian, tetapi juga memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas produksi konten, Kapolda menekankan pentingnya membangun jejaring yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari insan pers, kreator konten, kalangan mahasiswa, hingga elemen masyarakat lainnya.

Ia secara khusus meminta jajaran humas memperkuat strategi viralisasi dan amplifikasi terhadap berbagai keberhasilan maupun prestasi Polri.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus merasakan dampak nyata dari kinerja kepolisian.

Dalam penyampaian informasi, Whisnu mengingatkan agar seluruh materi publikasi berpegang pada prinsip transparansi, akurasi, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.