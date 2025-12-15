Resep Makanan
Resep Ramen Homemade Mirip di Restoran yang Dijamin Enak
Ramen merupakan menu makanan yang mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa yang tak suka jika disuguhkan ramen, hidangan khas dari negeri Sakura ini.
Perpaduan mie kenyal dengan kuah kaldu ayam ataupun sapi yang kental dan gurih, membuat siapa saja yang menyantapnya langsung jatuh cinta.
Ditambah dengan topping potongan ayam, telur setengah matang, dan irisan daun bawang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.
Tak hanya dengan tambahan kuah kaldu, kamu bisa menyantap ramen tanpa kuah yang dicampur dengan chili oil, menambah cita rasa di mangkuk ramen mu semakin kaya.
Namun, hidangan ikonik ala Jepang tak mudah didapatkan di sejumlah daerah.
Ditambah harga per porsi mie kuah kaldu kental ini masih cukup mahal.
Jadi, jika kamu ingin menyantapnya lebih banyak, kamu haruas menambah biaya lebih.
Nah resep dibawah ini bisa jadi versi low budget buat kamu yang ingin menikmati ramen sepuasnya dan bisa bikin sendiri di rumah.
Bahan-bahan
- 1 bungkus mie instan (disarankan mie rasa ayam/pedas/goreng — sesuai selera)
- 1 siung bawang putih, cincang
- ½ siung bawang bombay (opsional, bisa diganti daun bawang)
- 1 butir telur
- 3–4 sdm saus sambal
- 1 sdm kecap asin (opsional, tapi enak!)
- ½–1 sdt kecap manis (opsional)
- ½ sdt minyak wijen (opsional tapi bikin rasa ala ramen)
- Sosis, bakso, atau ayam suwir secukupnya
- Sayuran: sawi, bayam, pokcoy, tauge, atau apa pun yang ada
- Air secukupnya
- Garam & lada sedikit saja (opsional)
Langkah Pembuatan
1. Rebus mie setengah matang
• Masukkan mie ke air mendidih dan rebus hanya sampai 70–80 persen matang. Angkat dan tiriskan agar tekstur tetap kenyal.
2. Buat kuah kaldu sederhana
• Panaskan sedikit minyak.
• Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.
• Masukkan air ±400–500 ml.
• Tambahkan bumbu instan dari mie (gunakan separuh dulu, tambahkan lagi jika kurang).
• Masukkan saus sambal, kecap asin, dan sedikit kecap manis.
• Jika punya, tambahkan minyak wijen agar aromanya seperti ramen asli.
3. Masak topping
• Masukkan sosis/bakso/ayam suwir ke dalam kuah.
• Tambahkan sayuran dan masak hingga layu.
4. Masukkan mie
• Masukkan mie yang sudah ditiriskan ke dalam kuah dan aduk hingga tercampur.
5. Masukkan telur
Ada dua cara:
• Telur ceplok di teflon, lalu masukkan ke ramen.
• Telur dijatuhkan langsung ke kuah, biarkan setengah matang seperti ramen Jepang.
6. Koreksi rasa
• Tambahkan garam, lada, atau bumbu mie sesuai selera.
Ramen homemade ini rasanya gurih, pedas, dan wangi ala ramen, tapi tetap murah & mudah dibuat. Cocok untuk kamu yang ingin menghangat badan, terutama saat musim hujan.
