Resep Ramen Homemade Mirip di Restoran yang Dijamin Enak

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa yang tak suka jika disuguhkan ramen, hidangan khas dari negeri Sakura ini.

Perpaduan mie kenyal dengan kuah kaldu ayam ataupun sapi yang kental dan gurih, membuat siapa saja yang menyantapnya langsung jatuh cinta.

Ditambah dengan topping potongan ayam, telur setengah matang, dan irisan daun bawang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.

Tak hanya dengan tambahan kuah kaldu, kamu bisa menyantap ramen tanpa kuah yang dicampur dengan chili oil, menambah cita rasa di mangkuk ramen mu semakin kaya.

Namun, hidangan ikonik ala Jepang tak mudah didapatkan di sejumlah daerah.

Ditambah harga per porsi mie kuah kaldu kental ini masih cukup mahal.

Jadi, jika kamu ingin menyantapnya lebih banyak, kamu haruas menambah biaya lebih.

Nah resep dibawah ini bisa jadi versi low budget buat kamu yang ingin menikmati ramen sepuasnya dan bisa bikin sendiri di rumah.