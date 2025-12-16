Resep Roasted Chicken, Pilihan Menu untuk Hidangan Natal dan Tahun Baru

TRIBUN-MEDAN.COM,- Roasted chicken selalu menjadi hidangan istimewa yang mampu mengubah suasana makan biasa menjadi momen penuh kehangatan.

Aroma rempah dan mentega yang meresap ke seluruh bagian ayam, kulit yang renyah keemasan, serta daging yang juicy di dalam membuat sajian ini terasa begitu spesial.

Tidak heran jika roasted chicken menjadi pilihan utama untuk perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru, atau makan malam keluarga.

Selain tampil mewah di meja, hidangan ini sebenarnya cukup mudah dibuat di rumah.

Roasted chicken bukan hanya makanan tetapi simbol kebersamaan, kemewahan yang sederhana, dan cinta yang disajikan lewat masakan.

Berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.