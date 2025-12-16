Resep Makanan
Resep Roasted Chicken, Pilihan Menu untuk Hidangan Natal dan Tahun Baru
Roasted chicken merupakan hidangan pilihan di momen Natal dan Tahun Baru yang wajib Anda coba di rumah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Roasted chicken selalu menjadi hidangan istimewa yang mampu mengubah suasana makan biasa menjadi momen penuh kehangatan.
Aroma rempah dan mentega yang meresap ke seluruh bagian ayam, kulit yang renyah keemasan, serta daging yang juicy di dalam membuat sajian ini terasa begitu spesial.
Tidak heran jika roasted chicken menjadi pilihan utama untuk perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru, atau makan malam keluarga.
Selain tampil mewah di meja, hidangan ini sebenarnya cukup mudah dibuat di rumah.
Roasted chicken bukan hanya makanan tetapi simbol kebersamaan, kemewahan yang sederhana, dan cinta yang disajikan lewat masakan.
Berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 ekor ayam utuh (± 1,2–1,5 kg), bersihkan
- 2 sdt garam
- 1 sdt merica
- 1 sdt paprika bubuk
- 1 sdt oregano kering (opsional)
- 1 sdt thyme kering (opsional)
- 4 sdm butter (mentega), lelehkan
- 2 sdm olive oil (bisa diganti minyak biasa)
- 4 siung bawang putih, cincang
- 1 buah lemon, belah dua
- 1 bawang bombay, belah empat
- 3–4 tangkai rosemary (opsional)
Bahan sayuran pendamping
- 3 buah wortel, potong besar
- 3–4 buah kentang, potong dadu besar
- 1 bawang bombay, iris tebal
- 2 sdm olive oil
- Garam & merica secukupnya
Langkah Pembuatan
Cara Membuat
Marinasi Ayam (Minimal 30 menit)
1. Keringkan ayam dengan tisu dapur (skin crispy tergantung langkah ini).
2. Lumuri ayam dengan garam dan merica di seluruh permukaan serta bagian dalam perut ayam.
3. Campur butter leleh, olive oil, bawang putih cincang, paprika, oregano, dan thyme.
4. Oleskan campuran bumbu ke seluruh bagian ayam, termasuk bagian bawah dan lipatan kulit.
Mengisi Bagian Dalam Ayam
5. Masukkan lemon, potongan bawang bombay, dan rosemary ke dalam perut ayam untuk aroma.
6. Ikat kaki ayam dengan tali dapur (trussing) agar bentuknya rapi dan ayam matang merata.
Menyiapkan Sayuran (Opsional)
7. Campurkan wortel, kentang, dan bombay dengan olive oil, garam, dan merica.
8. Susun di dasar loyang sebagai “bed” untuk ayam.
Memanggang
9. Panaskan oven ke 200°C.
10. Letakkan ayam di atas sayuran atau langsung di loyang panggang.
11. Panggang 60–90 menit, tergantung berat ayam.
o Ayam 1,2 kg: ± 60–70 menit
o Ayam 1,5 kg: ± 80–90 menit
12. Setiap 20 menit, siram permukaan ayam dengan cairan lelehan mentega di loyang (basting) agar tetap juicy.
13. Ayam matang jika:
o kulit berwarna coklat keemasan,
o cairan yang keluar jernih, bukan merah,
o atau suhu bagian dada mencapai 75°C.
Istirahatkan Ayam
14. Setelah matang, diamkan ayam 10–15 menit sebelum dipotong agar juicynya tidak keluar.
Tips agar Roasted Chicken Sempurna
• Keringkan kulit ayam sebelum diberi bumbu → kulit bisa crispy.
• Gunakan campuran butter + oil agar rasa gurih maksimal tapi tidak cepat gosong.
• Basting berkala akan membuat ayam tetap lembut dan aromanya kuat.
• Jika kulit terlalu cepat coklat, tutup bagian atas dengan aluminium foil.
Ditulis Oleh Mahasiswi Magang Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ananda Rizky Syafitri
