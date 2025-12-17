Resep Kue Poffertjes, Ide Camilan untuk Natal dan Tahun Baru

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue poffertjes adalah makanan khas tradisional peninggalan Belanda yang menjadi sajian di momen natal.

Makanan ringan ini cocok jadi camilan sederhana bagi tamu yang datang ke rumah.

Dengan dengan taburan gula halus dan mentega cair, kue ini bikin penikmatnya ketagihan.

Teksturnya yang lembut dan ringan, langsung bikin jatuh hati siapa saja.

Nah, jika kamu tertarik ingin mencobanya, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.