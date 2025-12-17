Resep Makanan

Resep Kue Poffertjes, Ide Camilan untuk Natal dan Tahun Baru

Kue poffertjes layak dicoba di rumah sebagai hidangan camilan Natal dan Tahun Baru. Rasanya dijamin nikmat.

Editor: Array A Argus
KHAS BELANDA- Kue poffertjes adalah camilan khas Belanda yang bisa jadi ide camilan Natal dan Tahun Baru. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue poffertjes adalah makanan khas tradisional peninggalan Belanda yang menjadi sajian di momen natal.

Makanan ringan ini cocok jadi camilan sederhana bagi tamu yang datang ke rumah.

Dengan dengan taburan gula halus dan mentega cair, kue ini bikin penikmatnya ketagihan.

Teksturnya yang lembut dan ringan, langsung bikin jatuh hati siapa saja.

Nah, jika kamu tertarik ingin mencobanya, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya. 

  

Bahan-bahan

Bahan

  • 300 ml susu
  • 35 g margarin cair
  • 2 butir telur
  • 50 g gula pasir
  • 200 g tepung terigu protein sedang
  • 20 g maizena
  • ½ sdt garam
  • ½ sdt ragi instan
  • ½ sdt baking powder
  • Perisa pandan, opsional (untuk varian hijau wangi pandan)

Langkah Pembuatan

  1. Cara memasak : 

    1. Campur dalam satu mangkuk: tepung terigu, maizena, gula, garam, baking powder, ragi, telur, susu, dan margarin cair. Aduk sampai halus dan tidak bergerindil.

    2. Diamkan adonan ±1 jam agar ragi bekerja dan aroma lebih nikmat (boleh langsung dimasak kalau buru-buru, tapi tekstur kurang mengembang).

    3. Panaskan cetakan poffertjes/kue cubit, oles tipis dengan mentega.

    4. Tuang adonan sampai hampir penuh tiap lubang cetakan. Masak dengan api sedang sampai bagian bawah kecokelatan, lalu balik dan lanjutkan hingga kedua sisi matang.

    5. Angkat, tata di piring, lalu beri taburan gula halus dan Nutella atau topping favorit lain.

    (tribun-medan.com)

    Ditulis oleh mahasiswa PKL Ilmu Komunikasi Jurnalistik dan media digital Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, M Nurrijali Padillah

