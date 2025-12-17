Resep Makanan

Resep Kue Ginger Cookies, Camilan Ringan Kesukaan Semua Kalangan

Kue jahe atau ginger cookies adalah camilan ringan yang sering hadir di momen Natal dan Tahun Baru. Berikut cara penyajiannya.

KUE NATAL- Ginger cookies atau kue jahe adalah sajian kue Natal yang jadi kesukaan banyak kalangan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,-  Moment Natal dan Tahun Baru merupakan waktu yang tepat untuk kumpul keluarga.

Di tengah kebahagiaan itu, tak lengkap rasanya jika tidak menyantap camilan ringan.

Camilan ringan yang identik dengan Natal dan Tahun Baru adalah kue jahe atau ginger cookies.

Nah, bagi kamu yang tertarik untuk mencoba menu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.

Kamu juga bisa mengkreasikan kue ini dengan berbagai bentuk kesukaan mu.

Bahan-bahan

Bahan

  • 125 gr butter
  • 100 gr gula palem
  • 1 btr kuning telur
  • 225 gr tepung terigu kunci biru
  • 1/2 sdm kayu manis bubuk
  • 1/2 sdm jahe bubuk
  • 1/8 sdt pala bubuk
  • 1/8 sdt cengkeh bubuk

Adonan manis

  • 1 putih telur
  • 120 gr gula halus
  • 1 tetes pewarna hijau
  • 1 tetes pewarna merah

Langkah Pembuatan

  1. Langkah Pembuatan

    1. Mixer butter dan gula palem selama 2 menit.

    2. Masukan kuning telur, mixer kembali hingga rata.

    3. Timbang tepung terigu sesuai takaran. Lalu taungkan tepung terigu ke dalam adonan.

    4. Campur kayu manis, jahe, pala dan cengkeh, semua berbentuk bubuk dan masukan ke dalam adonan.

    5. Bentuk adonan sesuai kreatifitas kamu, bisa sesuai foto diatas.

    6. Letak adonan diatas loyang, panggang dengan suhu 160°C selama perkiraan 18-20 menit.

    7. Mixer putih telur hingga berbusa. Setelah itu tambahkan gula halus bertahap, mixer sampai putih pucat dan mengembang kaku.

    8. Keluarkan kue jahe dari oven, hias dengan pewarna supaya terlihat menarik.

    9. Kue jahe siap dihidangkan.

    Ditulis oleh mahasiswa PKL Ilmu Komunikasi Jurnalistik dan media digital Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, M Nurrijali Padillah

