Resep Kue Ginger Cookies, Camilan Ringan Kesukaan Semua Kalangan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Moment Natal dan Tahun Baru merupakan waktu yang tepat untuk kumpul keluarga.

Di tengah kebahagiaan itu, tak lengkap rasanya jika tidak menyantap camilan ringan.

Camilan ringan yang identik dengan Natal dan Tahun Baru adalah kue jahe atau ginger cookies.

Nah, bagi kamu yang tertarik untuk mencoba menu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.

Kamu juga bisa mengkreasikan kue ini dengan berbagai bentuk kesukaan mu.