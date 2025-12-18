Resep Makanan

Resep Pindang Gurame Bumbu Kuning dengan Rempah Menggoyang Lidah

Menu pindang gurame bumbu kuning merupakan sajian khas nusantara dengan rempah yang siap menggoyang lidah.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Pindang Gurame Bumbu Kuning dengan Rempah Menggoyang Lidah
Pinterest
MENU ISTIMEWA- Pindang gurame bumbu kuning termasuk sajian atau menu istimewa yang sangat nikmat bila disantap bersama nasi putih hangat. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pindang gurame bumbu kuning merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang dikenal dengan cita rasanya yang segar, gurih, dan kaya rempah.

Perpaduan ikan gurame yang berdaging lembut dengan kuah kuning aromatik dari kunyit, serai, dan daun jeruk menjadikan masakan ini favorit banyak keluarga.

Selain lezat, pindang gurame juga tergolong menu sehat karena dimasak tanpa santan dan menggunakan bumbu alami.

Hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam, terutama saat ingin menikmati masakan rumahan yang hangat dan menggugah selera.

Proses memasaknya pun relatif mudah dan tidak membutuhkan waktu lama, sehingga bisa menjadi pilihan praktis bagi siapa saja.

Dengan bahan yang sederhana dan langkah memasak yang jelas, resep pindang gurame bumbu kuning berikut ini siap menjadi sajian istimewa di meja makan Anda.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 ekor gurame ukuran sedang (600–700 gram)
  • 1 liter air
  • 2 lembar daun salam
  • 2 lembar daun jeruk
  • 2 batang serai, memarkan
  • 1 buah tomat, potong 4
  • 1 genggam daun kemangi
  • 2 sdm air jeruk nipis
  • Garam, gula, dan kaldu secukupnya

Bumbu halus

  • 5 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 2 buah cabai merah besar
  • 5 buah cabai rawit utuh (opsional)

Bumbu halus

  • 2 cm kunyit
  • 2 cm jahe
  • 3 butir kemiri
  • ½ sdt merica

Langkah Pembuatan

  1. Cara Membuat Pindang Gurame Bumbu Kuning

    1. Siapkan Ikan

    Bersihkan gurame, lalu lumuri dengan air jeruk nipis. Diamkan 10 menit agar bau amis berkurang.

    2. Tumis Bumbu

    Panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum. Masukkan bumbu halus bersama daun salam, daun jeruk, dan serai.

    3. Masak Kuah

    Masukkan 1 liter air ke dalam panci, kemudian tuang tumisan bumbu. Masak sampai mendidih.

    4. Rebus Ikan

    Masukkan gurame. Masak dengan api sedang hingga daging ikan berubah warna dan bumbu meresap.

    5. Tambahkan Bahan Akhir

    Beri garam, gula, dan kaldu secukupnya. Tambahkan tomat dan daun kemangi. Aduk sebentar lalu matikan api.

    6. Sajikan

    Hidangkan selagi hangat sebagai menu utama saat makan bersama keluarga di hari Natal.

    (tribun-medan.com)

    Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU Uiversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Widia Pradita Purba

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Tags
resep makanan
pindang gurame bumbu kuning
makanan Indonesia
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Lapet, Jajanan Khas Batak yang Melegenda Hingga saat Ini

    Resep Lapet, Jajanan Khas Batak yang Melegenda Hingga saat Ini
    Resep Kue Ginger Cookies, Camilan Ringan Kesukaan Semua Kalangan

    Resep Kue Ginger Cookies, Camilan Ringan Kesukaan Semua Kalangan
    Resep Kue Poffertjes, Ide Camilan untuk Natal dan Tahun Baru

    Resep Kue Poffertjes, Ide Camilan untuk Natal dan Tahun Baru
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan