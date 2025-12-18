Resep Makanan
Resep Pindang Gurame Bumbu Kuning dengan Rempah Menggoyang Lidah
Menu pindang gurame bumbu kuning merupakan sajian khas nusantara dengan rempah yang siap menggoyang lidah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Pindang gurame bumbu kuning merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang dikenal dengan cita rasanya yang segar, gurih, dan kaya rempah.
Perpaduan ikan gurame yang berdaging lembut dengan kuah kuning aromatik dari kunyit, serai, dan daun jeruk menjadikan masakan ini favorit banyak keluarga.
Selain lezat, pindang gurame juga tergolong menu sehat karena dimasak tanpa santan dan menggunakan bumbu alami.
Hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam, terutama saat ingin menikmati masakan rumahan yang hangat dan menggugah selera.
Proses memasaknya pun relatif mudah dan tidak membutuhkan waktu lama, sehingga bisa menjadi pilihan praktis bagi siapa saja.
Dengan bahan yang sederhana dan langkah memasak yang jelas, resep pindang gurame bumbu kuning berikut ini siap menjadi sajian istimewa di meja makan Anda.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 ekor gurame ukuran sedang (600–700 gram)
- 1 liter air
- 2 lembar daun salam
- 2 lembar daun jeruk
- 2 batang serai, memarkan
- 1 buah tomat, potong 4
- 1 genggam daun kemangi
- 2 sdm air jeruk nipis
- Garam, gula, dan kaldu secukupnya
Bumbu halus
- 5 siung bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 2 buah cabai merah besar
- 5 buah cabai rawit utuh (opsional)
Bumbu halus
- 2 cm kunyit
- 2 cm jahe
- 3 butir kemiri
- ½ sdt merica
Langkah Pembuatan
Cara Membuat Pindang Gurame Bumbu Kuning
1. Siapkan Ikan
Bersihkan gurame, lalu lumuri dengan air jeruk nipis. Diamkan 10 menit agar bau amis berkurang.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum. Masukkan bumbu halus bersama daun salam, daun jeruk, dan serai.
3. Masak Kuah
Masukkan 1 liter air ke dalam panci, kemudian tuang tumisan bumbu. Masak sampai mendidih.
4. Rebus Ikan
Masukkan gurame. Masak dengan api sedang hingga daging ikan berubah warna dan bumbu meresap.
5. Tambahkan Bahan Akhir
Beri garam, gula, dan kaldu secukupnya. Tambahkan tomat dan daun kemangi. Aduk sebentar lalu matikan api.
6. Sajikan
Hidangkan selagi hangat sebagai menu utama saat makan bersama keluarga di hari Natal.
Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU Uiversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Widia Pradita Purba
