Resep Pindang Gurame Bumbu Kuning dengan Rempah Menggoyang Lidah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pindang gurame bumbu kuning merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang dikenal dengan cita rasanya yang segar, gurih, dan kaya rempah.

Perpaduan ikan gurame yang berdaging lembut dengan kuah kuning aromatik dari kunyit, serai, dan daun jeruk menjadikan masakan ini favorit banyak keluarga.

Selain lezat, pindang gurame juga tergolong menu sehat karena dimasak tanpa santan dan menggunakan bumbu alami.

Hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam, terutama saat ingin menikmati masakan rumahan yang hangat dan menggugah selera.

Proses memasaknya pun relatif mudah dan tidak membutuhkan waktu lama, sehingga bisa menjadi pilihan praktis bagi siapa saja.

Dengan bahan yang sederhana dan langkah memasak yang jelas, resep pindang gurame bumbu kuning berikut ini siap menjadi sajian istimewa di meja makan Anda.