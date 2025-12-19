Resep Makanan

Resep Babi Panggang Karo untuk Sajian Natal dan Tahun Baru

Babi panggang Karo adalah sajian istimewa yang cocok jadi hidangan Natal dan Tahun Baru.

SAJIAN NATAL- Babi panggang Karo (BPK) adalah makanan khas SUmatera Utara yang sering jadi sajian Natal. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Babi Panggang Karo, hidangan khas Sumatera Utara, memiliki tempat istimewa di hati para pecinta kuliner tradisional.

Hidangan ini menawarkan cita rasa yang kuat dan aroma yang unik, berkat perpaduan rempah-rempah lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Bagi masyarakat Karo, hidangan ini bukan sekadar makanan biasa; ini adalah bagian penting dari budaya untuk berbagai acara penting.

Keunikan Babi Panggang Karo terletak pada metode memasaknya yang tradisional.

Daging dipanggang hingga renyah di luar dan juicy di dalam. 

Persiapan yang teliti ini menciptakan cita rasa unik yang berbeda dari hidangan panggang lainnya.

Selain metode memasak, kombinasi rempah-rempah juga merupakan faktor penting dalam menentukan cita rasa hidangan ini.

Andaliman (bawang putih Indonesia), bawang bombai, dan berbagai rempah-rempah memberikan rasa pedas namun menyegarkan yang menjadi ciri khas masakan Karo.

Kombinasi ini menjadikan Babi Panggang Karo hidangan populer tidak hanya di kalangan penduduk lokal tetapi juga di kalangan wisatawan yang mencari cita rasa otentik.

Saat ini, babi panggang ala Karo semakin populer dan sering disajikan sebagai hidangan istimewa di restoran dan rumah-rumah masyarakat Batak.

Berkat bahan-bahan yang mudah didapat dan resep yang disesuaikan dengan selera Anda, siapa pun dapat membuatnya di rumah.

Dengan mengikuti panduan resep yang jelas, Anda dapat mencapai cita rasa yang mendekati aslinya, bahkan dengan peralatan dapur modern.

Bahan-bahan

Bahan

  • 2 kg daging babi
  • 12 siung bawang putih
  • 4 sdm kecap manis
  • 6 buah jeruk nipis
  • 4 batang serai
  • Cabai Ijo (Uleg)
  • Garam, secukupnya

Langkah Pembuatan

  1. Cara Membuat Babi Panggang Karo :

    1. Cuci terlebih dulu daging lalu lap menggunakan tisu hingga kering.

    2. Potong daging dengan ukuran yang sama agar tingkat kematangannya juga sama.

    3. Siapkan bumbu marinasi seperti garam, gula, bubuk kayu manis, dan air perasan jeruk nipis. Marinasi daging selama satu malam di dalam kulkas.

    4. Haluskan daun serai dan bawang putih, kemudian tambahkan kecap manis.

    5. Aduk daging secara merata ke bumbu tadi. Diamkan selama lima menit.

    6. Siapkan teflon anti lengket yang cukup besar, kemudian oleskan minyak dan panaskan.

    7. Panggang daging hingga ke dua sisinya menjadi kecokelatan. Tutup teflon agar dapat mencapai suhu panas yang maksimal.

    8. Angkat daging daging dan sajikan dengan uleg sambal ijo.

