Resep Makanan
Resep Red Velvet Christmas Cake Favorit Keluarga Saat Natal
Red velvet adalah kue manis yang cocok disuguhkan saat momen Natal dan Tahun Baru 2025.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue red velvet adalah hidangan penutup manis yang wajib ada dalam perayaan Natal dan Tahun Baru.
Warna merahnya yang cerah menambah nuansa hangat dan meriah pada musim liburan.
Teksturnya yang lembut dan lembap menjadikannya pilihan populer untuk acara kumpul keluarga dan hadiah istimewa.
Biasanya, adonan kue red velvet dibuat dengan tepung, mentega, telur, dan bubuk kakao ringan.
Pewarna makanan merah, sedikit cuka, dan buttermilk ditambahkan untuk menciptakan rasa unik yang menggabungkan rasa manis dengan sedikit rasa asam. Lapisan krim keju semakin memperkuat rasa ini, menciptakan keseimbangan sempurna antara manis dan asin.
Kue red velvet serbaguna, menawarkan berbagai bentuk, mulai dari kue besar hingga cupcake dan mini.
Resepnya yang sederhana membuatnya sempurna untuk perayaan liburan.
Rasanya yang klasik dan elegan pasti akan memikat siapa pun. Resep lengkap tersedia berdasarkan permintaan.
Bahan-bahan
Bahan
- 2 butir telur (suhu ruangan)
- 150 gr gula pasir
- 150 gr tepung terigu protein sedang
- 100 ml susu cair
- ½ sdm SP/TBM/Ovalet (pilih salah satu)
- 1/2 sdt baking powder
- 1 sdt vanili cair
- 100 ml minyak goreng
- pasta red velvet atau pewarna merah cabai secukupnya
- 200 gram margarin
- 4 sdm gula halus
- 2 sdm kental manis
Langkah Pembuatan
Cara Membuat Red Velvet Christmas Cake :
1. Pecahkan dua butir telur di mangkuk. Tambahkan gula pasir, SP, dan vanili cair. Mixer hingga lembut dan mengembang putih kurang lebih satu menit dengan kecepatan sedang.
2. Tuang susu cair, aduk rata dengan mixermenggunakan kecepatan tinggi hingga soft peak.
3. Tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu ke dalam adonan sambil diayak. Masukkan juga baking powder.
4. Mixer perlahan hingga tercampur rata, masukkan minyak goreng dan pasta red velvet, aduk rata.
5. Tambahkan pasta red velvet. Aduk menggunakan spatula.
6. Siapkan loyang lingkaran diameter 20 cm. Lapisi dengan kertas roti dan oles minyak.
7. Hentakkan dahulu agar permukaannya rata.
8. Kukus selama 35 menit atau hingga matang.
9. Jika sudah tidak ada yang menempel adonannya ketika dites tusuk, berarti sudah matang.
10. Jika sudah dingin, keluarkan dari loyang lalu belah menjadi beberapa bagian.
11. Sebelumnya, buat dulu buttercream dengan cara menyampurkan semua bahan dengan mixer hingga lembut.
12. Beri buttercream pada dua lapisan kue lalu beri buttercream lagi untuk toppingnya.
13. Red Velvet Christmas Cake siap di sajikan.
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu Komunikasi Uiversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bilal Maydita Aslam
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.