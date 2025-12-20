Resep Pepes Tahu Jamur Tiram yang Bikin Penikmatnya Ketagihan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pepes tahu jamur tiram merupakan hidangan tradisional Indonesia yang menggabungkan tahu lembut dengan tekstur kenyal jamur tiram, dibalut bumbu rempah kaya rasa.

Masakan ini populer karena cara memasaknya dengan kukus menggunakan daun pisang, sehingga minim minyak dan mempertahankan nutrisi alami.

Cocok untuk menu sehat harian, diet, atau sahur, pepes ini menawarkan cita rasa gurih pedas yang bikin nagih.

Proses pepes memungkinkan bumbu meresap sempurna ke dalam bahan, menghasilkan aroma harum khas daun pisang yang terbakar ringan.

Jamur tiram kaya protein nabati dan rendah kalori, sementara tahu menambah kandungan kalsium serta zat besi.

Hidangan ini mudah dibuat di rumah dengan bahan sederhana yang mudah didapat di pasar tradisional.​​

Pepes tahu jamur tiram sering divariasikan dengan tambahan telur, kemangi, atau saus tiram untuk sentuhan modern.

Tekstur renyah jamur kontras dengan tahu halus menciptakan ledakan rasa di mulut.

Selain enak, pepes ini tahan lama jika disimpan dingin, ideal untuk bekal atau jualan kecil-kecilan.