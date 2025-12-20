Resep Makanan
Resep Pepes Tahu Jamur Tiram yang Bikin Penikmatnya Ketagihan
TRIBUN-MEDAN.COM,- Pepes tahu jamur tiram merupakan hidangan tradisional Indonesia yang menggabungkan tahu lembut dengan tekstur kenyal jamur tiram, dibalut bumbu rempah kaya rasa.
Masakan ini populer karena cara memasaknya dengan kukus menggunakan daun pisang, sehingga minim minyak dan mempertahankan nutrisi alami.
Cocok untuk menu sehat harian, diet, atau sahur, pepes ini menawarkan cita rasa gurih pedas yang bikin nagih.
Proses pepes memungkinkan bumbu meresap sempurna ke dalam bahan, menghasilkan aroma harum khas daun pisang yang terbakar ringan.
Jamur tiram kaya protein nabati dan rendah kalori, sementara tahu menambah kandungan kalsium serta zat besi.
Hidangan ini mudah dibuat di rumah dengan bahan sederhana yang mudah didapat di pasar tradisional.
Pepes tahu jamur tiram sering divariasikan dengan tambahan telur, kemangi, atau saus tiram untuk sentuhan modern.
Tekstur renyah jamur kontras dengan tahu halus menciptakan ledakan rasa di mulut.
Selain enak, pepes ini tahan lama jika disimpan dingin, ideal untuk bekal atau jualan kecil-kecilan.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 buah tahu putih (kira-kira seberat 250 gram)
- 150 gram jamur tiram (cuci bersih, peras airnya, iris sesuai selera)
- 1 butir telur
- 1 genggam daun kemangi
- 3 buah cabai merah besar (iris kasar, buang isi)
- 1 buah tomat merah (belah 6)
- Daun pisang (secukupnya)
- Tusuk gigi (secukupnya)
Bumbu halus
- 1/2 sdt garam
- Sejumput gula pasir
- 1/4 sdt merica bubuk
- 2 siung bawang putih
- 6 siung bawang merah
- 3 buah cabai rawit
- 2 cm kunyit (jika ingin warna pepes lebih manis)
- Penyedap masakan (jika suka, secukupnya)
Langkah Pembuatan
Cara Membuat
1. Hancurkan tahu hingga halus.
2. Kocok telur hingga tercampur rata antara putih dan kuningnya.
3. Campur tahu, telur, jamur, daun kemangi, tomat, irisan cabai merah besar dan bumbu halus, aduk rata.
4. Bungkus pepes dengan daun pisang secukupnya kemudian sematkan tusuk gigi di bagian ujung daun.
5. Kukus pepes kira-kira selama 20 - 25 menit dan matang.
6. Angkat pepes yang telah matang, sajikan selagi masih hangat.
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswa magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU, M Nurrijali Padillah
