Resep Onde-onde, Camilan Manis dengan Tekstur Garing di Luar yang Lezat

TRIBUN-MEDAN.COM,- Onde-onde merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang paling digemari, berbentuk bulat mungil dengan taburan wijen di permukaannya.

Jajanan ini memiliki kulit kenyal dari tepung ketan atau beras, diisi pasta kacang hijau manis yang lumer saat digigit.

Populer di pasar tradisional hingga toko modern, onde-onde melambangkan perpaduan budaya Tionghoa dan Nusantara yang telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia.

Asal-usul onde-onde dikaitkan dengan masa Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, di mana kue ini pertama kali dikenal sebagai makanan khas kota tersebut.

Diperkenalkan oleh pedagang Tionghoa melalui pelayaran Laksamana Cheng Ho, onde-onde cepat diterima karena rasa gurih-manisnya yang cocok dengan lidah lokal.

Kini, Mojokerto dijuluki "Kota Onde-Onde" berkat warisan ini yang bertahan sejak abad ke-13.