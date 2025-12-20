Resep Makanan
Resep Onde-onde, Camilan Manis dengan Tekstur Garing di Luar yang Lezat
Onde-onde adalah makanan tradisional Indonesia yang cocok jadi camilan di waktu senggang.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Onde-onde merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang paling digemari, berbentuk bulat mungil dengan taburan wijen di permukaannya.
Jajanan ini memiliki kulit kenyal dari tepung ketan atau beras, diisi pasta kacang hijau manis yang lumer saat digigit.
Populer di pasar tradisional hingga toko modern, onde-onde melambangkan perpaduan budaya Tionghoa dan Nusantara yang telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia.
Asal-usul onde-onde dikaitkan dengan masa Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, di mana kue ini pertama kali dikenal sebagai makanan khas kota tersebut.
Diperkenalkan oleh pedagang Tionghoa melalui pelayaran Laksamana Cheng Ho, onde-onde cepat diterima karena rasa gurih-manisnya yang cocok dengan lidah lokal.
Kini, Mojokerto dijuluki "Kota Onde-Onde" berkat warisan ini yang bertahan sejak abad ke-13.
Bahan-bahan
Bahan
- 150 gram kacang hijau kupas, direndam selama 1 jam
- 100 gram gula pasir
- 2 lembar daun pandan, diikat simpul
- 1/2 sdt garam
- 200 ml Sasa santan cair
Bahan kulit
- 250 gram tepung ketan putih
- 1/2 sdt gram
- 50 gram kentang kukus, dihaluskan
- 75 gram gula pasir halus
- 160 ml air hangat
- 125 gram wijen untuk pelapis
- minyak goreng
Langkah Pembuatan
CARA MEMBUAT:
1. Isi: Kukus kacang hijau selama 25 menit. Angkat, lalu blender halus bersama santan.
2. Masukkan gula pasir, garam, dan daun pandan. Aduk sampai kalis.
3. Tunggu sampai dingin, bentuk bulat. Bagi masing-masing 15 gram, sisihkan.
4. Kulit: Campur tepung ketan putih, kentang kukus, gula pasir, dan garam.
5. Tuang air hangat sedikit demi sedikit sampai kalis.
6. Timbang dan bagi masing-masing 25 gram. Bentuk pipih, beri isian dan bentuk bulat. Goreng.
7. Onde-onde siap disajikan.
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswa magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU, M Nurrijali Padillah
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.