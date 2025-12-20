Resep Makanan

Resep Onde-onde, Camilan Manis dengan Tekstur Garing di Luar yang Lezat

Onde-onde adalah makanan tradisional Indonesia yang cocok jadi camilan di waktu senggang.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Onde-onde, Camilan Manis dengan Tekstur Garing di Luar yang Lezat
Pinterest
CAMILAN NIKMAT- Onde-onde adalah camilan sederhana yang rasanya nikmat. Menu ini cocok untuk menemani waktu ngopi dan ngeteh. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Onde-onde merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang paling digemari, berbentuk bulat mungil dengan taburan wijen di permukaannya.

Jajanan ini memiliki kulit kenyal dari tepung ketan atau beras, diisi pasta kacang hijau manis yang lumer saat digigit.

Populer di pasar tradisional hingga toko modern, onde-onde melambangkan perpaduan budaya Tionghoa dan Nusantara yang telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia.

Asal-usul onde-onde dikaitkan dengan masa Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, di mana kue ini pertama kali dikenal sebagai makanan khas kota tersebut.

Diperkenalkan oleh pedagang Tionghoa melalui pelayaran Laksamana Cheng Ho, onde-onde cepat diterima karena rasa gurih-manisnya yang cocok dengan lidah lokal.

Kini, Mojokerto dijuluki "Kota Onde-Onde" berkat warisan ini yang bertahan sejak abad ke-13.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 150 gram kacang hijau kupas, direndam selama 1 jam
  • 100 gram gula pasir
  • 2 lembar daun pandan, diikat simpul
  • 1/2 sdt garam
  • 200 ml Sasa santan cair

Bahan kulit

  • 250 gram tepung ketan putih
  • 1/2 sdt gram
  • 50 gram kentang kukus, dihaluskan
  • 75 gram gula pasir halus
  • 160 ml air hangat
  • 125 gram wijen untuk pelapis
  • minyak goreng

Langkah Pembuatan

  1. CARA MEMBUAT:

    1.    Isi: Kukus kacang hijau selama 25 menit. Angkat, lalu blender halus bersama santan.

    2.    Masukkan gula pasir, garam, dan daun pandan. Aduk sampai kalis.

    3.    Tunggu sampai dingin, bentuk bulat. Bagi masing-masing 15 gram, sisihkan.

    4.    Kulit: Campur tepung ketan putih, kentang kukus, gula pasir, dan garam.

    5.    Tuang air hangat sedikit demi sedikit sampai kalis.

    6.    Timbang dan bagi masing-masing 25 gram. Bentuk pipih, beri isian dan bentuk bulat. Goreng.

    7.    Onde-onde siap disajikan.

    (tribun-medan.com)

    Ditulis oleh mahasiswa magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU, M Nurrijali Padillah

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
onde-onde
makanan Indonesia
camilan
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Pepes Tahu Jamur Tiram yang Bikin Penikmatnya Ketagihan

    Resep Pepes Tahu Jamur Tiram yang Bikin Penikmatnya Ketagihan
    Resep Red Velvet Christmas Cake Favorit Keluarga Saat Natal

    Resep Red Velvet Christmas Cake Favorit Keluarga Saat Natal
    Resep Babi Panggang Karo untuk Sajian Natal dan Tahun Baru

    Resep Babi Panggang Karo untuk Sajian Natal dan Tahun Baru
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan