Resep Kue Lapis Legit Medan, yang Biasa Jadi Hidangan Oleh-oleh Wisatawan
Kue lapis legit Medan merupakan menu oleh-oleh wisatawan ketika berkunjung ke Kota Medan. Teksturnya yang lembut bikin siapa saja ketagihan.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue lapis legit Medan adalah satu diantara makanan khas yang populer di Kota Medan dan sering dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara.
Kue ini dikenal dengan lapisan warna-warni yang cantik, tekstur lembut, serta rasa manis yang khas, sehingga membuat siapa pun tergoda untuk mencicipinya.
Tidak hanya menarik secara visual, kue lapis legit Medan memiliki cita rasa yang lembut dan legit berkat campuran tepung, santan, dan gula yang pas.
Setiap lapisan kue ini dibuat dengan teknik khusus agar tidak mudah hancur dan tetap tampak rapi ketika disajikan.
Kue lapis legit Medan juga sering hadir dalam berbagai acara tradisional, perayaan, dan pertemuan keluarga.
Keunikan lapisan warna-warni serta rasa manis yang ringan membuat kue ini cocok dinikmati oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa.
Sebagai salah satu oleh-oleh favorit, kue lapis legit Medan tidak hanya menjadi simbol kelezatan kuliner lokal, tetapi juga menunjukkan kreativitas masyarakat Medan dalam memadukan bahan sederhana menjadi sajian yang cantik dan lezat.
Dengan resep yang tepat, kue ini bisa dibuat sendiri di rumah untuk dinikmati kapan saja.
Bahan-bahan
Bahan
- 10 butir telur
- 300 gr gula pasir
- 250 gr mentega cair
- 200 gr terigu kue
- 50 gr susu bubuk
- 1 sdt kayu manis bubuk
- 1/2 sdt cengkeh bubuk
- Vanili secukupnya
Langkah Pembuatan
Cara Membuat Lapis Legit :
1. Kocok telur dan gula hingga kaku berbusa. Masukkan terigu, susu bubuk, kayu manis, dan cengkeh secara bertahap sambil diaduk rata.
2. Tambah mentega cair, aduk perlahan. Tuang ke loyang kukus yang dioles mentega.
3. Kukus setiap lapis adonan tipis selama 5 menit, susun hingga habis. Dinginkan sebelum potong.
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bilal Maydita Aslam
