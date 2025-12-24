Resep Nasi Kari Jepang yang Rasanya Cocok di Lidah Orang Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM,- Jepang memang terkenal dengan makanan mentah seperti sushi dan sashimi.

Namun, Jepang juga memiliki banyak hidangan matang yang lezat, salah satunya nasi kari Jepang.

Menu ini cocok banget untuk lidah orang Asia karena rasanya mild, creamy, dan kaya aroma rempah.

Berbeda dengan kari India yang cenderung pedas, kari Jepang memiliki cita rasa yang lebih lembut.

Tidak heran banyak restoran Jepang di Asia, termasuk Indonesia, menyediakan menu nasi kari.

Kalau beli di restoran, harganya bisa cukup mahal.

Tapi jangan khawatir! Kamu bisa membuat nasi kari Jepang sendiri di rumah dengan mudah dan tentunya lebih hemat.

Berikut resep nasi kari Jepang yang simpel dan enak: