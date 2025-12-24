Resep Makanan
Resep Nasi Kari Jepang yang Rasanya Cocok di Lidah Orang Indonesia
Nasi kari Jepang adalah menu biasa yang rasanya cocok di lidah orang Indonesia. Menu ini mirip dengan masakan Indonesia.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Jepang memang terkenal dengan makanan mentah seperti sushi dan sashimi.
Namun, Jepang juga memiliki banyak hidangan matang yang lezat, salah satunya nasi kari Jepang.
Menu ini cocok banget untuk lidah orang Asia karena rasanya mild, creamy, dan kaya aroma rempah.
Berbeda dengan kari India yang cenderung pedas, kari Jepang memiliki cita rasa yang lebih lembut.
Tidak heran banyak restoran Jepang di Asia, termasuk Indonesia, menyediakan menu nasi kari.
Kalau beli di restoran, harganya bisa cukup mahal.
Tapi jangan khawatir! Kamu bisa membuat nasi kari Jepang sendiri di rumah dengan mudah dan tentunya lebih hemat.
Berikut resep nasi kari Jepang yang simpel dan enak:
Bahan-bahan
Bahan
- 500 gram daging ayam fillet (potong dadu)
- 2 buah kentang (potong dadu)
- 2 buah wortel (potong bulat atau kotak kecil)
- 1 buah bawang bombay (iris tipis)
- 2 sdm minyak goreng (untuk menumis)
- 500 ml air
- Sasa House Kari Jepang Varian Original 40gr
- Nasi putih hangat secukupnya
Pelengkap
- Telur ceplok atau telur rebus
- Sayuran rebus (buncis atau brokoli)
- Acar atau pickles Jepang (opsional)
Langkah Pembuatan
Cara Membuat Nasi Kari Jepang :
1. Panaskan minyak di wajan, kemudian tumis bawang bombay hingga harum.
2. Masukkan potongan ayam fillet, lalu aduk hingga ayam berubah warna.
3. Tambahkan kentang dan wortel yang sudah dipotong, aduk rata.
4. Tuangkan air secukupnya, lalu biarkan mendidih.
5. Setelah ayam dan sayuran mulai empuk, masukkan Sasa House Kari Jepang Original ke dalam wajan.
6. Aduk hingga bumbu kari Jepang larut dan kuah mulai mengental.
7. Masak selama kurang lebih 5-10 menit sambil sesekali diaduk agar tidak gosong.
8. Koreksi rasa, lalu angkat.
9. Tuangkan kuah kari ayam ke atas nasi putih hangat.
10. Tambahkan telur ceplok, sayuran rebus, atau acar sebagai pelengkap.
11. Tadaaa! Nasi kari Jepang siap disajikan dan dinikmati.
