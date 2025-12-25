Resep Rendang Ayam, Lauk yang Bikin Penikmatnya Ketagihan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Rendang dikenal sebagai satu diantara kuliner khas Nusantara yang telah mendunia.

Selama ini, rendang identik dengan daging sapi yang dimasak dalam waktu lama hingga bumbu meresap sempurna.

Namun, seiring berkembangnya selera masyarakat, rendang kini hadir dalam berbagai varian, satu diantaranya rendang ayam yang tak kalah lezat dan menggugah selera.



Rendang ayam menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin menikmati kelezatan rendang dengan waktu memasak yang relatif lebih singkat.

Menggunakan satu ekor ayam potong ukuran sedang, hidangan ini tetap mempertahankan ciri khas rendang, yakni penggunaan santan dan rempah-rempah yang kaya serta proses memasak hingga kuah menyusut dan berminyak.

Nah, bagi Anda yang tertarik ingin mencobanya, berikut ini adalah resep rendang ayam yang menggoda selera.