Resep Rendang Ayam, Lauk yang Bikin Penikmatnya Ketagihan
Rendang ayam adalah menu makanan tradisional Indonesia yang layak untuk dicoba di rumah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Rendang dikenal sebagai satu diantara kuliner khas Nusantara yang telah mendunia.
Selama ini, rendang identik dengan daging sapi yang dimasak dalam waktu lama hingga bumbu meresap sempurna.
Namun, seiring berkembangnya selera masyarakat, rendang kini hadir dalam berbagai varian, satu diantaranya rendang ayam yang tak kalah lezat dan menggugah selera.
Rendang ayam menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin menikmati kelezatan rendang dengan waktu memasak yang relatif lebih singkat.
Menggunakan satu ekor ayam potong ukuran sedang, hidangan ini tetap mempertahankan ciri khas rendang, yakni penggunaan santan dan rempah-rempah yang kaya serta proses memasak hingga kuah menyusut dan berminyak.
Nah, bagi Anda yang tertarik ingin mencobanya, berikut ini adalah resep rendang ayam yang menggoda selera.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 ekor ayam potong sedang
- 500 ml santan kental
- 500 ml santan cair
- 3 lembar daun jeruk
- 2 lembar daun salam
- 1 batang serai, geprek
- Garam & gula secukupnya
Bumbu halus
- 10 bawang merah
- 5 bawang putih
- 5 cabe merah besar
- 10 cabe rawit (opsional)
- 3 butir kemiri
- 1 ruas jahe & kunyit
- 1 ruas lengkuas keci
Langkah Pembuatan
Cara Membuat:
* Tumis bumbu halus sampai harum dan berubah warna
* Masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai
* Masukkan ayam, aduk hingga berubah warna
* Tuang santan cair dulu, masak hingga mendidih
* Masukkan santan kental, kecilkan api, aduk sesekali supaya tidak pecah santan
* Masak lama hingga kuah menyusut dan bumbu menghitam kecoklatan — tekstur rendang harus kering dan berminyak
* Koreksi rasa: tambah garam & gula secukupnya
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Widia Pradita Purba
