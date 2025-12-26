Resep Makanan

Resep Opor Ayam Putih, Hidangan Sederhana yang Selalu Bikin Kangen

Opor ayam putih adalah makanan Indonesia yang biasa disuguhkan saat Lebaran. Makanan ini disandingkan dengan ketupat.

MAKANAN INDONESIA- Opor ayam putih adalah makanan Indonesia yang sering disuguhkan saat momen Lebaran ataupun hajatan. Rasanya bikin ngangeni. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa nih yang pernah nyobain opor ayam putih?

Ya, opor ayam putih adalah makanan Indonesia.

Hidangan ini sering kita temui saat Lebaran ataupun hari besar lainnya, dan momen hajatan.

Menu yang satu ini bisa disantap bersama nasi putih hangat, ataupun menjadi lauk saat menyantap ketupat.

Bagi kamu yang belum pernah mencobanya, kamu bisa membuat makanan ini di rumah.

Bahan-bahan yang dibutuhkan sangatlah sederhana.

Daging ayam merupakan bahan dasar dari menu makanan ini.

Jika kamu ingin mencobanya di rumah, berikut adalah resep dan cara penyajiannya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 ekor ayam potong 8-10 ptg
  • 1 ktk santan instan 200 ml
  • Secukupnya air

Bumbu halus

  • 12 butir bawang merah
  • 6 siung bawang putih
  • 5 butir kemiri
  • 1 ruas jahe
  • 1/2 sdm ketumbar (sangray)
  • 1/2 sdt jintan
  • 1/4 bj buah pala
  • Secukupnya minyak goreng

Bahan rempah cemplung

  • 3 lbr daun salam
  • 2 btg sere geprek
  • 5 cm lengkoas muda geprek
  • 3 lbr daun jeruk
  • 1/2 sdm garam
  • 1 sdt gula pasir
  • 1/2 sct kaldu bubuk

Langkah Pembuatan

  1. Cara membuat:

    1. Haluskan bumbu lalu tumis hingga matang
    2. Masukkan ayam yang sudah di potong dan di bersihkan tambahkan air dan bumbu cemplung masak ayam hingga berubah warna dan mulai matang tuang santan
    3. Masak hingga matang dan ayam empuk, cek rasa angkat.
    4. Siap disajikan

