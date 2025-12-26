Resep Makanan

Resep Sambal Cumi Asin, Paling Nikmat Disantap dengan Nasi Putih Hangat

Sambal cumi asin adalah lauk sederhana yang paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Dijamin bikin nagih.

LAUK SEDERHANA- Sambal cumi asin adalah makanan sederhana yang cocok disuguhkan sebagai lauk untuk keluarga tercinta. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Tribunners, bagi Anda yang bingung hari ini hendak masak apa, cobain deh menu sambal cumi asin.

Ya, menu yang satu ini berbahan dasar cumi.

Selain nikmat, makanan yang satu ini mudah dibuat.

Cara penyajiannya tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga makanan ini cocok disuguhkan untuk keluarga di rumah.

Di momen akhir pekan, Anda bisa menyajikannya buat suami atau anak tercinta di rumah.

Bila Anda penasaran dengan menu yang satu ini, yuk simak ulasan ini hingga tuntas.

Lihat apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat sambal cumi asin ini.

Bahan-bahan

Bahan

  • 250 gr cumi asin
  • 8 siung bawang merah, potong/iris besar

Bumbu halus

  • 15 bh cabe merah keriting
  • 20 bh cabe hijau keriting
  • 20 bh cabe rawit hijau
  • 5 siung bawang putih

Bumbu aromatik

  • 2 lbr daun jeruk
  • 1 btg sereh
  • 70 ml air
  • 1/3 sdt garam
  • 1 sdt saus tiram
  • 1,5 sdm kecap manis

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Panaskan minyak agak banyak, masukkan bawang merah, daun jeruk dan sereh, masak hingga bawang layu.
    2. Masukkan bumbu halus, tumis hingga harum.
    3. Masukkan cumi asin yang sudah dicuci bersih. Aduk rata, tambahkan saus tiram, kecap manis dan garam, tambahkan air jika perlu. koreksi rasa. Masak sebentar saja.
    4. Sajikan dan siap disantap.

