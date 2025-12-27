Resep Makanan
Resep Tahu Sambal Cikur, Hidangan Sederhana yang Bikin Ngiler
Resep tahu sambal cikur adalah makanan Indonesia yang dapat dipastikan mengundang selera.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Resep tahu sambal cikur merupakan hidangan khas Indonesia yang menggabungkan potongan tahu goreng renyah dengan sambal pedas segar berbasis kencur atau cikur yang memberikan aroma unik dan sensasi hangat di tenggorokan.
Masakan sederhana ini populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai lauk pendamping nasi hangat, sering disajikan di warung makan atau rumah tangga untuk menambah selera makan.
Bagi mereka yang pertama kali mencoba menu ini, pasti akan langsung suka.
Sebab, rasanya sangat khas dan bikin ngiler penikmatnya.
Bila kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa ikuti resep dan cara penyajiannya berikut ini.
Bahan-bahan
- 4 buah tahu kuning Bandung ukuran sedang, potong 2
- 8 buah cabe rawit merah besar (rawit domba)
- 2 siung bawang putih
- 2 ruas cikur/kencur
- 1/4 sdt garam (secukupnya)
- 1/4 sdt gula pasir
- Secukupnya minyak goreng
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Panaskan minyak goreng. Goreng tahu hingga kering dan kecoklatan. Angkat, tiriskan dan sisihkan dulu
- Goreng cabe rawit, bawang putih dan cikur sebentar saja. Angkat dan tiriskan
- Ulek cabe, bawang putih, cikur, garam dan gula pasir hingga halus. Koreksi rasa, untuk rasa asin manisnya sesuaikan selera
- Penyetkan tahu goreng diulekan lalu sajikan tahu bersama sambal cikur
(tribun-medan.com)
