Resep Tahu Sambal Cikur, Hidangan Sederhana yang Bikin Ngiler

TRIBUN-MEDAN.COM,- Resep tahu sambal cikur merupakan hidangan khas Indonesia yang menggabungkan potongan tahu goreng renyah dengan sambal pedas segar berbasis kencur atau cikur yang memberikan aroma unik dan sensasi hangat di tenggorokan.

Masakan sederhana ini populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai lauk pendamping nasi hangat, sering disajikan di warung makan atau rumah tangga untuk menambah selera makan.

Bagi mereka yang pertama kali mencoba menu ini, pasti akan langsung suka.

Sebab, rasanya sangat khas dan bikin ngiler penikmatnya.

Bila kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa ikuti resep dan cara penyajiannya berikut ini.