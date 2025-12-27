Resep Tongseng Ayam Tanpa Santan yang Dijamin Nikmat dan Lezat

TRIBUN-MEDAN.COM,- Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan kulinernya.

Satu diantara kuliner yang ada di Indonesia yakni tongseng ayam tanpa santan.

Ya, menu yang satu ini sangat nikmat sekali ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Bagi kamu yang suka dengan suguhan daging ayam, kamu bisa mencobanya di rumah.

Menu yang satu ini dijamin bakal bikin kamu ketagihan.

Sebab, selain enak, proses penyajiannya juga sangat mudah.

Berikut adalah cara pembuatan tongseng ayam tanpa santan yang menggoda selera.