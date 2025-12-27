Resep Makanan

Resep Tongseng Ayam Tanpa Santan yang Dijamin Nikmat dan Lezat

Menu tongseng ayam tanpa santan layak dicoba karena rasanya bakal bikin kamu ketagihan.

MAKANAN INDONESIA- Resep tongseng ayam tanpa santan adalah satu diantara makanan Indonesia yang memiliki cita rasa menggoda selera, 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan kulinernya.

Satu diantara kuliner yang ada di Indonesia yakni tongseng ayam tanpa santan.

Ya, menu yang satu ini sangat nikmat sekali ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Bagi kamu yang suka dengan suguhan daging ayam, kamu bisa mencobanya di rumah.

Menu yang satu ini dijamin bakal bikin kamu ketagihan.

Sebab, selain enak, proses penyajiannya juga sangat mudah.

Berikut adalah cara pembuatan tongseng ayam tanpa santan yang menggoda selera.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1/2 kg ayam potong

Bumbu halus

  • 8 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri sangrai
  • 1 sdt ketumbar sangrai (me: ½ sdt ketumbar bubuk)

Bumbu lainnya

  • 2 lbr daun salam
  • 2 lbr daun jeruk
  • 3 cm lengkuas, geprek
  • 1 btg serai, memarkan
  • 10 buah cabe rawit utuh
  • 1 buah tomat,potong kecil²
  • Secukupnya kol iris
  • Secukupnya garam, gula merah
  • Secukupnya lada bubuk, kaldu jamur
  • Secukupnya Kecap Manis
  • Secukupnya air

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Cuci bersih ayam, didihkan air lalu rebus hingga empuk. Sisihkan.
    2. Uleg bumbu halus,lalu tumis bumbu halus, daun salam, daun jeruk, lengkuas dan serai. Hingga harum.
    3. Masukkan ayam, aduk-aduk agar bumbu tercampur. Lalu tambahkan air sesuai selera, masukkan garam, gula merah,lada bubuk, kaldu jamur dan kecap manis. Aduk rata, koreksi rasa.
    4. Masukkan cabe rawit utuh dan diamkan sebentar. Terakhir masukkan kol dan tomat,aduk rata. Lalu matikan api kompor.
    5. Sebelum di angkat taburi dengan irisan daun bawang. Sajika Tongseng ayam dengan nasi panas. Selamat mencoba 

    (tribun-medan.com)

