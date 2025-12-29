Resep Makanan

Resep Bistik Ayam Khas Banjar yang Rasanya Bikin Nagih

Bistik ayam khas Banjar sangat cocok sekali dinikmati bersama nasi putih hangat. Dijamin rasanya bikin nagih.

MENGGODA SELERA- Resep bistik ayam khas Banjar merupakan menu menggoda selera yang bisa dibuat di rumah, 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pernahkah Anda mencoba resep makanan bistik ayam khas Banjar?

Ya, menu yang satu ini memiliki cita rasa menggoda selera.

Sekali mencicipi, dijamin bakal ketagihan.

Bila kamu belum pernah mencoba menu yang satu ini, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah.

Bahan-bahan yang dibutuhkan pun sangat sederhana.

Nah, daripada penasaran seperti apa hidangan yang satu ini, yuk simak ulasannya hingga tuntas.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1/2 ekor ayam
  • 2 buah wortel
  • 3 telur ayam
  • 2 buah kentang
  • daun bawang
  • daun seledri

Bumbu halus

  • Bawang merah
  • Bawang putih
  • 3 kemiri
  • Jahe
  • Bumbu sop (tinggal cengkeh, kayu manis, bunga sisir)

Bumbu lainnya

  • Garam
  • Gula merah
  • Kecap manis
  • Lada bubuk
  • Kaldu ayam bubuk

Langkah Pembuatan

  1. Bumbu cempreng :

    Kayu manis, bunga sisir, cengkeh

    Cara Membuat

    1. Potong ayam, bersihkan lalu marinasi dengan garam.

    2. Kemudian goreng ayam setengah matang

    3. Tumis bumbu halus, masukan bumbu cemplung, ayam & telur lalu beri air

    4. Masukkan kentang dan wortel, masukkan perbumbuan, terakhir masukkan daun sop, daun bawang, tunggu hingga matang.

    5. Setelah matang, angkat dan sajikan

