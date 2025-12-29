Resep Bistik Ayam Khas Banjar yang Rasanya Bikin Nagih

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pernahkah Anda mencoba resep makanan bistik ayam khas Banjar?

Ya, menu yang satu ini memiliki cita rasa menggoda selera.

Sekali mencicipi, dijamin bakal ketagihan.

Bila kamu belum pernah mencoba menu yang satu ini, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah.

Bahan-bahan yang dibutuhkan pun sangat sederhana.

Nah, daripada penasaran seperti apa hidangan yang satu ini, yuk simak ulasannya hingga tuntas.