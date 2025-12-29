Resep Makanan

Resep Klappertart, Kue Khas Manado Cocok Jadi Sajian Tahun Baru

Klappertart adalah kue khas Manado yang cocok sekali disajikan untuk perayaan Tahun Baru.

KHAS MANADO- Klappertart adalah dessert khas Manado dengan tekstur lembut yang bikin nagih. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kalian pernah dengar klappertart?

Ya, ini adalah kue atau dessert yang sering disajikan di momen-momen tertentu, seperti Natal dan Tahun Baru.

Nah, bagi kamu yang ingin nyobain kue ini, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah.

Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan tidak begitu sulit dibuat.

Proses penyajiannya pun sangat mudah.

Oleh karena itu, jika kamu ingin mencoba kue yang satu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 5 Butir Kuning Telur
  • 1 Liter Susu Full Cream
  • 1 Kaleng Kental Manis
  • 100 gr Gula Pasir
  • 100 gr Tepung Terigu
  • 100 gr Tepung Maizena
  • 100 gr Mentega/Margarin
  • 500 ml Air Kelapa Muda
  • Secukupnya Daging Kelapa (saya pakai 5 buah kelapa)
  • 3 sdm Rum
  • 100 gr Kismis (sesuai selera)
  • 100 gr Kenari (sesuai selera)

Topping

  • 5 Butir Putih Telur
  • Secukupnya Kayu Manis Bubuk
  • Secukupnya Kismis
  • Secukupnya Kenari

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Siapkan bahan-bahan. Dalam panci, masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan kental manis. Aduk rata.
    2. Tuang air kelapa muda dan susu full cream. Aduk sampai tidak ada yang menggumpal.
    3.  Masukkan gula pasir, aduk sampai gula larut. Ambil sedikit adonan, campur ke dalam kuning telur, lalu tuang lagi ke dalam panci.
    4.  Aduk terus sampai mulai mendidih. Masukkan daging kelapa yang sudah bersih, kenari, dan kismis sambil terus diaduk.
    5. Masukkan mentega/margarin, aduk terus hingga mulai mengental. Tambahkan rum, campur sampai merata. Adonan sudah bisa diangkat.
    6. Tuang adonan ke wadah tahan panas.
    7. Buat toppingnya :
      ✓ Mix putih telur sampai kaku, lalu oleskan ke atas adonan hingga tertutup seluruh permukaan.
      ✓ Taburi dengan kayu manis bubuk, kenari, dan kismis.
    8. Panaskan oven di suhu 150-170°C, panggang adonan sampai putih telurnya kecokelatan lalu angkat.
    9. Sajikan dalam keadaan dingin.

    (tribun-medan.com)

