Resep Otak-otak Bakar, Camilan yang Bisa Dijadikan Lauk di Rumah

Otak-otak bakar adalah satu diantara makanan khas Indonesia yang rasanya menggoda selera.

CAMILAN DAN LAUK- Otak-otak bakar bisa dijadikan camilan dan juga lauk makan di rumah bersama keluarga. Proses penyajiannya sangat mudah. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa nih diantara kalian yang sudah pernah nyobain resep otak-otak bakar?

Pasti rasanya mantap dan bikin ketaguihan.

Nah, bagi kamu yang belum pernah nyobain menu ini, kamu bisa kok buatnya sendiri di rumah.

Bahan-bahan yang dibutuhkan sangatlah sederhana.

Kamu bisa membelinya di pasar, atau warung dekat rumah.

Yang pasti, menu ini bisa jadi camilan, ataupun jadi lauk makan di rumah.

Daripada penasaran seperti apa rasanya, yuk ikutin resep berikut ini.

Kami akan sajikan apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat otak-otak bakar ini.

Bahan-bahan

Bahan

  • 150 gram daging ikan tenggiri
  • 1 butir telur, ambil putihnya saja
  • 1 sachet santan instan (65 ml)
  • 70 ml air es
  • 1 sdm tepung terigu
  • 60 gram tepung tapioka
  • 1 siung bawang putih
  • 3 butir bawang merah
  • 1 batang daun bawang
  • 1 batang seledri (ambil daunnya saja)
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt gula pasir
  • 1 sdt kaldu bubuk
  • 1/4 sdt lada bubuk
  • 1/2 sdt baking powder
  • secukupnya daun pisang utk pembungkus
  • secukupnya tusuk gigi utk penjepit daun pisang

Langkah Pembuatan

  1. Cara membuat

    1. Iris halus daun bawang & daun seledri, sisihkan dulu
    2. Lumatkan daging ikan, dapat menggunakan blender/food processor. Lalu tambahkan semua bahan kecuali santan, air es, daun bawang & seledri, blender hingga halus
    3. Tuang adonan ke baskom, tambahkan santan & air es, lalu campur hingga merata. Tambahkan potongan daun bawang & seledri, lalu aduk kembali hingga rata
    4. Potong-potong daun pisang sesuai ukuran yg diinginkan. Ambil 1 sdm adonan, letakkan memanjang diatas daun pisang lalu gulung
    5. Jepit ujung daun pisang dengan lidi/tusuk gigi. Jangan terlalu ketat agar memberikan ruang karena adonan nanti akan mengembang ketika dimasak. Ulangi hingga adonan habis
    6. Otak-otak siap dimasak. Jika ingin disimpan sebagai frozen food, otak-otak dapat dikukus dulu, lalu biarkan dingin & dapat disimpan di wadah tertutup
    7. Jika akan langsung dikonsumsi, otak-otak bisa langsung dipanggang tanpa perlu dikukus dulu. Panggang ditelfon dengan api kecil agar otak-otak matang sempurna hingga kebagian dalam
    8. Otak-otak bakar dapat dinikmati dengan sambal kacang atau pun sambal taoco

