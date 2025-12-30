Resep Makanan
Resep Rica-rica Kepiting dengan Bumbu yang Meresap Nikmat
Rica-rica kepiting merupakan menu sederhana yang sudah pasti menggoda selera. Bumbunya meresap bikin ketagihan.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Jika Anda termasuk orang yang suka dengan hidangan laut, kamu wajib cobain menu rica-rica kepiting.
Ya, dari nama menunya saja sudah bikin selera, apalagi jika sampai dicicipi oleh lidah.
Bila kamu atau keluarga di rumah suka dengan kepiting, yuk cobain menu ini.
Barangkalai menu ini juga bisa jadi ide usaha kecil-kecilan di rumah.
Bahan-bahannya bisa kamu beli di pasar.
Walaupun sedikit membutuhkan waktu untuk penyajiannya, tapi hasilnya pasti tidak akan mengecewakan jika dimasak dengan benar.
Daripada penasaran dengan bahan dan cara penyajiannya, simak ulasan berikut ini hingga tuntas.
Bahan-bahan
Bahan
- 2 kg kepiting
- 10 biji cabai merah
- 10 biji cabai rawit (optional)
- 10 siung bawang putih
- 8 siung bawang merah
- 2 cm kunyit
- 2 cm jahe
- 6 butir kemiri (optional)
- 10 buah (optional) cabe rawit
- 4 lembar daun jeruk
- 2 lembar daun salam
- 2 batang (memarkan) sereh
- 3 sdm kecap manis
- 4 sdt gula
- 1/2 sdt garam
- 1 sdt (optional) penyedap
- secukupnya air
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Cuci kepiting di air mengalir, buang dan potek bagian kotorannya. kemudian rebus sebentar dalam air mendidih (blanching) jangan lupa tambahkan jahe geprek, angkat dan tiriskan. Setelah blanching saya cuci lagi di air mengalir
- Haluskan bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kemiri, dan cabe rawit. Masukkan daun jeruk, daun salam, dan sereh, aduk rata. Kemudian Tumis bumbu halus hingga harum dan berubah warna. Untuk kemiri bisa optional ya. Untuk pengental pada bumbu
- Tambahkan air secukupnya, masukkan kepiting, aduk rata
- Tambahkan kecap manis, gula, garam, dan penyedap. Masak hingga kepiting matang dan bumbu meresap
- Siap untuk disajikan, selamat mencoba
