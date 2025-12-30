Resep Rica-rica Kepiting dengan Bumbu yang Meresap Nikmat

TRIBUN-MEDAN.COM,- Jika Anda termasuk orang yang suka dengan hidangan laut, kamu wajib cobain menu rica-rica kepiting.

Ya, dari nama menunya saja sudah bikin selera, apalagi jika sampai dicicipi oleh lidah.

Bila kamu atau keluarga di rumah suka dengan kepiting, yuk cobain menu ini.

Barangkalai menu ini juga bisa jadi ide usaha kecil-kecilan di rumah.

Bahan-bahannya bisa kamu beli di pasar.

Walaupun sedikit membutuhkan waktu untuk penyajiannya, tapi hasilnya pasti tidak akan mengecewakan jika dimasak dengan benar.

Daripada penasaran dengan bahan dan cara penyajiannya, simak ulasan berikut ini hingga tuntas.