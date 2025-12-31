Resep Ayam Panggang Bumbu Ketumbar, Ide Santapan Malam Tahun Baru

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen malam tahun baru identik dengan kegiatan bakar-bakar dan memanggang./

Eits, tapi yang dibakar bukan rumah apalagi kantor ya.

Yang dibakar atau dipanggang biasanya adalah ayam atau ikan.

Nah, bagi kamu yang belum punya ide sajian bakar-bakar atau panggang di rumah, yuk cobain resep ayam panggang bumbu ketumbar.

Makanan yang satu ini termasuk sajian khas Indonesia.

Bumbu yang meresap ke daging ayam seringkali bikin penikmatnya ketagihan.

Bagi kamu yang ingin mencoba menu ini di rumah, yuk simak apa saja bahan dan cara penyajiannya.