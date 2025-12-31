Resep Makanan
Resep Ayam Panggang Bumbu Ketumbar, Ide Santapan Malam Tahun Baru
Ayam bakar bumbu ketumbar bisa jadi ide santapan malam tahun baru yang rasanya dijamin nikmat.
Editor: Array A Argus
Cookpad/Vika Mumpuni
BIKIN NAGIH- Resep ayam bakar bumbu ketumbar merupakan sajian yang dapat dipastikan nikmat rasanya. Makanan yang satu ini bikin nagih.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen malam tahun baru identik dengan kegiatan bakar-bakar dan memanggang./
Eits, tapi yang dibakar bukan rumah apalagi kantor ya.
Yang dibakar atau dipanggang biasanya adalah ayam atau ikan.
Nah, bagi kamu yang belum punya ide sajian bakar-bakar atau panggang di rumah, yuk cobain resep ayam panggang bumbu ketumbar.
Makanan yang satu ini termasuk sajian khas Indonesia.
Bumbu yang meresap ke daging ayam seringkali bikin penikmatnya ketagihan.
Bagi kamu yang ingin mencoba menu ini di rumah, yuk simak apa saja bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 ekor ayam, potong 8
Bahan marinasi
- 1 sdm minyak goreng
- 1 sdt ketumbar bubuk
- 1 sdt paprika bubuk (untuk warna) bisa diganti 1/4 sdt kunyit bubuk
- 4 siung bawang putih (rajang halus)/ 1,5 sdt garlic powder
- 4 siung bawang merah (rajang halus)
- 1 ruas jahe (parut halus/rajang halus)/ 1/4 sdt jahe bubuk
- 1 sdm air jeruk nipis
- 1 sdt garam (atau sesuai selera)
- secukupnya Merica bubuk
Bahan untuk memanggang
- 1 sdm minyak goreng atau 1 sdt butter/margarin
- 2 sdm madu atau kecap manis (untuk dioles saat memanggang agar ada warna gosong kecokelatan)
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Bersihkan ayam dan tiriskan (bisa juga ditepuk2 dengan kitchen towel untuk menyerap air)
- Balur ayam dengan perasan jeruk nipis dan 1/2 sdt garam
- Campurkan bahan-bahan marinasi (1 sdm minyak goreng, bubuk ketumbar, bubuk paprika/kunyit, bawang merah & bawang putih, garam, merica, jahe)
- Balur ayam dengan bahan marinasi. Simpan di dalam kulkas minimal 30 menit agar bumbu meresap.
- Lumuri wajan dgn 1 sdm minyak goreng/ 1 sdt butter. Panggang kedua sisi ayam hingga matang dan berwarna kecokelatan.
- Ayam siap dihidangkan baik dengan nasi atau pilihan side dish lain seperti mashed potato dan sayuran (resep bisa diperoleh di daftar resep yg saya upload sebelumnya)
- Tips: 1) marinasi ayam selama 1 malam untuk mendapat rasa ayam dengan bumbu yg lebih menyerap dan tekstur kenyal seperti di restoran; 2) selama memanggang, sekali2 oles ayam dengan madu/kecap manis untuk mendapatkan warna khas gosong/kecokelatan yang cantik mengundang selera.
(tribun-medan.com)
Sumber: Tribun Medan
