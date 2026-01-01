Resep Makanan

Resep Jagung Bakar Keju, Camilan Kekinian yang Simpel Disajijan

Jagung bakar keju adalah sajian makanan ringan yang mudah dibuat. Proses penyajiannya pun sangat mudah.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Jagung Bakar Keju, Camilan Kekinian yang Simpel Disajijan
Cookpad/Mama Fifian
MAKANAN RINGAN- Resep jagung bakar keju sangat cocok jadi menu andalan disaat kumpul keluarga, atau kumpul bareng teman. Proses penyajiannya sangatlah mudah. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen kumpul bersama keluarga atau teman tak lengkap rasanya jika tidak dibarengi dengan aktivitas bakar-bakar.

Ya, bakar-bakar yang dimaksud adalah bakar-bakar ikan, ayam, ataupun jagung.

Bagi kamu yang ingin menyuguhkan makanan jagung bakar, kamu bisa tiru resep berikut ini.

Nama resepnya adalah jagung bakar keju.

Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana sekali.

Proses penyajiannya juga mudah dan gampang.

Pada artikel ini, disuguhkan langkah-langkah penyajiannya dari awal hingga akhir.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 5 buah jagung manis
  • 7 sdm mentega
  • 100 g keju meal

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Siapkan bahan jagung yang telah dikupas, dibersihkan, cuci. Aduk mentega dengan keju meal sampai rata. Potong jagung menjadi 2 bagian, olesi dengan campuran mentega dan keju
    2. Bakar di atas bara areng sampai masak
    3. Setelah agak kekuningan, angkat dan sajikan

    (ray/tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
jagung bakar keju
jagung bakar
makanan Indonesia
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Ikan Bakar Jimbaran, Ide Makanan Malam Tahun Baru

    Resep Ikan Bakar Jimbaran, Ide Makanan Malam Tahun Baru
    Resep Ayam Panggang Bumbu Ketumbar, Ide Santapan Malam Tahun Baru

    Resep Ayam Panggang Bumbu Ketumbar, Ide Santapan Malam Tahun Baru
    Resep Rica-rica Kepiting dengan Bumbu yang Meresap Nikmat

    Resep Rica-rica Kepiting dengan Bumbu yang Meresap Nikmat
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan