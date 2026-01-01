Resep Makanan
Resep Jagung Bakar Keju, Camilan Kekinian yang Simpel Disajijan
Jagung bakar keju adalah sajian makanan ringan yang mudah dibuat. Proses penyajiannya pun sangat mudah.
Cookpad/Mama Fifian
MAKANAN RINGAN- Resep jagung bakar keju sangat cocok jadi menu andalan disaat kumpul keluarga, atau kumpul bareng teman. Proses penyajiannya sangatlah mudah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen kumpul bersama keluarga atau teman tak lengkap rasanya jika tidak dibarengi dengan aktivitas bakar-bakar.
Ya, bakar-bakar yang dimaksud adalah bakar-bakar ikan, ayam, ataupun jagung.
Bagi kamu yang ingin menyuguhkan makanan jagung bakar, kamu bisa tiru resep berikut ini.
Nama resepnya adalah jagung bakar keju.
Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana sekali.
Proses penyajiannya juga mudah dan gampang.
Pada artikel ini, disuguhkan langkah-langkah penyajiannya dari awal hingga akhir.
Bahan-bahan
Bahan
- 5 buah jagung manis
- 7 sdm mentega
- 100 g keju meal
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Siapkan bahan jagung yang telah dikupas, dibersihkan, cuci. Aduk mentega dengan keju meal sampai rata. Potong jagung menjadi 2 bagian, olesi dengan campuran mentega dan keju
- Bakar di atas bara areng sampai masak
- Setelah agak kekuningan, angkat dan sajikan
