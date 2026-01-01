Resep Makanan

Resep Jagung Bakar Teflon Pedas Manis untuk Camilan saat Bersantai

Jagung bakar ternyata bisa disajikan dengan menggunakan teflon. Rasanya pun tak kalah nikmat.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Jagung Bakar Teflon Pedas Manis untuk Camilan saat Bersantai
Cookpad/Baking With Otang
JAGUNG BAKAR- Menu jagung bakar teflon pedas manis layak dicoba di rumah. Menu ini cocok jadi santapan saat kumpul bareng teman. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Saat kumpul bareng teman atau keluarga paling enak itu sambil menyantap sesuatu.

Makanan yang disantap bisa saja berat, tapi lebih banyak yang suka sajian ringan.

Nah, dari banyaknya makanan ringan yang sering disantap saat kumpul-kumpul adalah jagung bakar.

Bagi banyak orang, jagung bakar identik disajikan dengan cara dibakar atau dipanggang di atas api.

Lalu bagaimana jika jagung tersebut disuguhkan dengan cara dipanggang menggunakan teflon?

Tentu saja rasanya juga tak kalah nikmat.

Pada ulasan ini, kami akan suguhkan cara menyajikan jagung bakar teflon pedas manis ala rumahan yang nikmat di lidah.

Bahan-bahan

Bahan

  • 7 bonggol jagung manis
  • 50 gr margarin
  • 80 gr kecap manis
  • 6 gr bawang putih bubuk
  • 2 gr garam
  • Secukupnya saos sambal extra pedas
  • Secukupnya bon cabe level 15

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Rebus jagung sampai cukup matang. Sisihkan
    2. Campur margarin dengan kecap dan bawang putih bubuk, aduk rata
    3. Olesi teflon dengan margarin. Panaskan dengan api kecil. Olesi permukaan jagung dengan bumbu, panggang di teflon sampai satu sisinya agak kecokelatan
    4. Bolak-balik jagung, setiap jagung dibalik, olesi permukaannya dengan bumbu lagi, bolak-balik lagi, olesi lagi, panggang lagi sampai agak kecokelatan tapi tidak gosong
    5. Sajikan jagung untuk keluarga tercinta. Jagungnya empuk karena sudah direbus. Bumbunya enak, tapi pedas. Takaran saos sambal dan bon cabenya sesuaikan dengan selera

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
jagung bakar teflon pedas manis
makanan Indonesia
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Jagung Bakar Keju, Camilan Kekinian yang Simpel Disajijan

    Resep Jagung Bakar Keju, Camilan Kekinian yang Simpel Disajijan
    Resep Ikan Bakar Jimbaran, Ide Makanan Malam Tahun Baru

    Resep Ikan Bakar Jimbaran, Ide Makanan Malam Tahun Baru
    Resep Ayam Panggang Bumbu Ketumbar, Ide Santapan Malam Tahun Baru

    Resep Ayam Panggang Bumbu Ketumbar, Ide Santapan Malam Tahun Baru
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan