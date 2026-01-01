Resep Makanan
Resep Jagung Bakar Teflon Pedas Manis untuk Camilan saat Bersantai
Jagung bakar ternyata bisa disajikan dengan menggunakan teflon. Rasanya pun tak kalah nikmat.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Saat kumpul bareng teman atau keluarga paling enak itu sambil menyantap sesuatu.
Makanan yang disantap bisa saja berat, tapi lebih banyak yang suka sajian ringan.
Nah, dari banyaknya makanan ringan yang sering disantap saat kumpul-kumpul adalah jagung bakar.
Bagi banyak orang, jagung bakar identik disajikan dengan cara dibakar atau dipanggang di atas api.
Lalu bagaimana jika jagung tersebut disuguhkan dengan cara dipanggang menggunakan teflon?
Tentu saja rasanya juga tak kalah nikmat.
Pada ulasan ini, kami akan suguhkan cara menyajikan jagung bakar teflon pedas manis ala rumahan yang nikmat di lidah.
Bahan-bahan
Bahan
- 7 bonggol jagung manis
- 50 gr margarin
- 80 gr kecap manis
- 6 gr bawang putih bubuk
- 2 gr garam
- Secukupnya saos sambal extra pedas
- Secukupnya bon cabe level 15
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Rebus jagung sampai cukup matang. Sisihkan
- Campur margarin dengan kecap dan bawang putih bubuk, aduk rata
- Olesi teflon dengan margarin. Panaskan dengan api kecil. Olesi permukaan jagung dengan bumbu, panggang di teflon sampai satu sisinya agak kecokelatan
- Bolak-balik jagung, setiap jagung dibalik, olesi permukaannya dengan bumbu lagi, bolak-balik lagi, olesi lagi, panggang lagi sampai agak kecokelatan tapi tidak gosong
- Sajikan jagung untuk keluarga tercinta. Jagungnya empuk karena sudah direbus. Bumbunya enak, tapi pedas. Takaran saos sambal dan bon cabenya sesuaikan dengan selera
(tribun-medan.com)
