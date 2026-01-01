Resep Jagung Bakar Teflon Pedas Manis untuk Camilan saat Bersantai

TRIBUN-MEDAN.COM,- Saat kumpul bareng teman atau keluarga paling enak itu sambil menyantap sesuatu.

Makanan yang disantap bisa saja berat, tapi lebih banyak yang suka sajian ringan.

Nah, dari banyaknya makanan ringan yang sering disantap saat kumpul-kumpul adalah jagung bakar.

Bagi banyak orang, jagung bakar identik disajikan dengan cara dibakar atau dipanggang di atas api.

Lalu bagaimana jika jagung tersebut disuguhkan dengan cara dipanggang menggunakan teflon?

Tentu saja rasanya juga tak kalah nikmat.

Pada ulasan ini, kami akan suguhkan cara menyajikan jagung bakar teflon pedas manis ala rumahan yang nikmat di lidah.