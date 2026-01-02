Resep Bakso Ikan & Stick Crab Bakar, Camilan untuk Anak di Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, kembali lagi dalam ulasan resep makanan simpel dan juga enak.

Kali ini kami akan menyuguhkan resep bakso ikan & stick crab bakar.

Ya, resep yang satu ini tentunya bisa untuk semua kalangan.

Bahkan, jika anak bunda di rumah suka jajan, yuk cobain deh kasih menu ini.

Dijamin anak pasti akan suka dan nagih.

Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan mudah ditemukan di pasar.

Bunda tak perlu khawatir repot untuk menyajikannya.

Proses penyajiannya juga mudah dan tidak memakan waktu yang begitu lama.

Nah, dari pada penasaran dengan resepnya, berikut ini bahan dan cara penyajiannya.