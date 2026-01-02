Resep Makanan
Resep Bakso Ikan & Stick Crab Bakar, Camilan untuk Anak di Rumah
Bakso ikan & stick crab bakar merupakan camilan nikmat yang bakal disukai anak di rumah. Cara pembuatannya sangat mudah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, kembali lagi dalam ulasan resep makanan simpel dan juga enak.
Kali ini kami akan menyuguhkan resep bakso ikan & stick crab bakar.
Ya, resep yang satu ini tentunya bisa untuk semua kalangan.
Bahkan, jika anak bunda di rumah suka jajan, yuk cobain deh kasih menu ini.
Dijamin anak pasti akan suka dan nagih.
Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan mudah ditemukan di pasar.
Bunda tak perlu khawatir repot untuk menyajikannya.
Proses penyajiannya juga mudah dan tidak memakan waktu yang begitu lama.
Nah, dari pada penasaran dengan resepnya, berikut ini bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
- 10 buah bakso Ikan
- 3 Stick Crab
- 2 sdm Saos Pedas Korea
- 1 sdm Kecap Manis
- 1 sdm Minyak Goreng
Langkah Pembuatan
- Potong-potong stick crab jadi tiga bagian, tusuk pada tusukan sate, sisihkan.
- Untuk olesan dan marinasinya dicampur rata, diamkan ±10 menit.
- Bakar di atas panggangan yang sudah diolesi minyak goreng, bolak balik sampai matang merata. Angkat dan tata di piring saji.
- Makanan pun siap disantap
(ray/tribun-medan.com)
