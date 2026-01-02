Resep Makanan

Resep Bakso Ikan & Stick Crab Bakar, Camilan untuk Anak di Rumah

Bakso ikan & stick crab bakar merupakan camilan nikmat yang bakal disukai anak di rumah. Cara pembuatannya sangat mudah.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Bakso Ikan & Stick Crab Bakar, Camilan untuk Anak di Rumah
Cookpad/Widjie Astuti
CAMILAN- Resep bakso ikan & stick crab bakar cocok jadi camilan di rumah, terutama buat anak yang suka jajan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, kembali lagi dalam ulasan resep makanan simpel dan juga enak.

Kali ini kami akan menyuguhkan resep bakso ikan & stick crab bakar.

Ya, resep yang satu ini tentunya bisa untuk semua kalangan.

Bahkan, jika anak bunda di rumah suka jajan, yuk cobain deh kasih menu ini.

Dijamin anak pasti akan suka dan nagih.

Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan mudah ditemukan di pasar.

Bunda tak perlu khawatir repot untuk menyajikannya.

Proses penyajiannya juga mudah dan tidak memakan waktu yang begitu lama.

Nah, dari pada penasaran dengan resepnya, berikut ini bahan dan cara penyajiannya.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 10 buah bakso Ikan
  • 3 Stick Crab
  • 2 sdm Saos Pedas Korea
  • 1 sdm Kecap Manis
  • 1 sdm Minyak Goreng

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Potong-potong stick crab jadi tiga bagian, tusuk pada tusukan sate, sisihkan.
    2. Untuk olesan dan marinasinya dicampur rata, diamkan ±10 menit.
    3. Bakar di atas panggangan yang sudah diolesi minyak goreng, bolak balik sampai matang merata. Angkat dan tata di piring saji.
    4. Makanan pun siap disantap

    (ray/tribun-medan.com)

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

     

Tags
bakso ikan & stick crab bakar
resep makanan
kuliner
