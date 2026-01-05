Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh

Topping

100 gr nangka, potong kecil-kecil Daun pisang untuk membungkus

Cara penyajian

Rebus Bahan, Aduk pelan supaya santan tidak pecah. Setelah mendidih matikan api, dinginkan Dalam wadah, masukkan semua Bahan B kecuali telur, aduk rata. Masukkan Bahan B yang telah dingin atau hangat secara berlahan sambil diaduk hingga tercampur rata. Masukkan telur, aduk rata. Diamkan adonan 1 jam, tutup adonan. Dalam panci, masak Bahan siram sambil diaduk perlahan hingga mendidih. Setelah mendidih matikan api. Setelah 1 jam & adonan berbuih, adonan siap dicetak. Siapkan bahan toping, wajan kecil untuk mencetak, minyak untuk olesan wajan & bahan Siraman. Oles tipis wajan dengan minyak goreng. Tuang 1 sendok sayur adonan sambil ditekan adonan untuk membentuk pinggiran beri toping. Tuang 1 sdm bahan Siraman lalu tutup & masak hingga matang. Tanda serabi matang bagian pinggir mengering bagian tengah memang masih sedikit basah lalu angkat. Lakukan proses yang sama hingga adonan habis. Gulung kue serabi yang sudah hangat bungkus dengan daun pisang. Setelah selesai, serabi siap disajikan

(tribun-medan.com)

