Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh
Serabi Solo merupakan camilan tradisional yang cocok disantap saat bersantai minum kopi dan teh.
CAMILAN RINGAN- Serabi Solo merupakan sajian nusantara yang sering disuguhkan sebagai camilan ringan yang nikmat. Menu ini paling enak dijadikan pendamping teh dan kopi.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Tribunners, pernah dengar gak tentang Serabi Solo?
Ya, ini adalah makanan ringan khas Nusantara.
Makanan ini terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka.
Rasanya gurih, bercampur manis karena ada potongan buah nangka.
Umumnya, makanan ini dijadikan camilan di kala santai.
Paling enak dinikmati saat lagi ngeteh ataupun ngopi.
Nah, bagi kamu yang ingin mencobanya di rumah, kamu bisa membuatnya dengan bahan-bahan sederhana.
Bahan-bahan
Bahan A
- 650 ml santan(Perasan ke 2)
- 1 lbr daun pandan
Bahan B
- 250 gr tepung beras
- 1 sdm tepung tapioka
- 110 gr gula pasir
- 1 sdt ragi instan
- 1/2 sdt garam
- 1 butir telur
Bahan Siraman
- 350 ml santan (perasan pertama)
- 1 sdm gula pasir
- 1/2 sdt garam
- 1 lbr daun pandan
Langkah Pembuatan
Topping
- 100 gr nangka, potong kecil-kecil
- Daun pisang untuk membungkus
Cara penyajian
- Rebus Bahan, Aduk pelan supaya santan tidak pecah. Setelah mendidih matikan api, dinginkan
- Dalam wadah, masukkan semua Bahan B kecuali telur, aduk rata. Masukkan Bahan B yang telah dingin atau hangat secara berlahan sambil diaduk hingga tercampur rata. Masukkan telur, aduk rata. Diamkan adonan 1 jam, tutup adonan.
- Dalam panci, masak Bahan siram sambil diaduk perlahan hingga mendidih. Setelah mendidih matikan api. Setelah 1 jam & adonan berbuih, adonan siap dicetak. Siapkan bahan toping, wajan kecil untuk mencetak, minyak untuk olesan wajan & bahan Siraman.
- Oles tipis wajan dengan minyak goreng. Tuang 1 sendok sayur adonan sambil ditekan adonan untuk membentuk pinggiran beri toping.
- Tuang 1 sdm bahan Siraman lalu tutup & masak hingga matang. Tanda serabi matang bagian pinggir mengering bagian tengah memang masih sedikit basah lalu angkat. Lakukan proses yang sama hingga adonan habis.
- Gulung kue serabi yang sudah hangat bungkus dengan daun pisang.
- Setelah selesai, serabi siap disajikan
