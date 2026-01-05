Resep Makanan

Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh

Serabi Solo merupakan camilan tradisional yang cocok disantap saat bersantai minum kopi dan teh.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh
Cookpad/Tatik SUgiati
CAMILAN RINGAN- Serabi Solo merupakan sajian nusantara yang sering disuguhkan sebagai camilan ringan yang nikmat. Menu ini paling enak dijadikan pendamping teh dan kopi. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Tribunners, pernah dengar gak tentang Serabi Solo?

Ya, ini adalah makanan ringan khas Nusantara.

Makanan ini terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka.

Rasanya gurih, bercampur manis karena ada potongan buah nangka.

Umumnya, makanan ini dijadikan camilan di kala santai.

Paling enak dinikmati saat lagi ngeteh ataupun ngopi.

Nah, bagi kamu yang ingin mencobanya di rumah, kamu bisa membuatnya dengan bahan-bahan sederhana.

 

 

 

Bahan-bahan

Bahan A

  • 650 ml santan(Perasan ke 2)
  • 1 lbr daun pandan

Bahan B

  • 250 gr tepung beras
  • 1 sdm tepung tapioka
  • 110 gr gula pasir
  • 1 sdt ragi instan
  • 1/2 sdt garam
  • 1 butir telur

Bahan Siraman

  • 350 ml santan (perasan pertama)
  • 1 sdm gula pasir
  • 1/2 sdt garam
  • 1 lbr daun pandan

Langkah Pembuatan

  1. Topping

    1. 100 gr nangka, potong kecil-kecil
    2. Daun pisang untuk membungkus

    Cara penyajian

    1. Rebus Bahan, Aduk pelan supaya santan tidak pecah. Setelah mendidih matikan api, dinginkan
    2. Dalam wadah, masukkan semua Bahan B kecuali telur, aduk rata. Masukkan Bahan B yang telah dingin atau hangat secara berlahan sambil diaduk hingga tercampur rata. Masukkan telur, aduk rata. Diamkan adonan 1 jam, tutup adonan.
    3. Dalam panci, masak Bahan siram sambil diaduk perlahan hingga mendidih. Setelah mendidih matikan api. Setelah 1 jam & adonan berbuih, adonan siap dicetak. Siapkan bahan toping, wajan kecil untuk mencetak, minyak untuk olesan wajan & bahan Siraman.
    4. Oles tipis wajan dengan minyak goreng. Tuang 1 sendok sayur adonan sambil ditekan adonan untuk membentuk pinggiran beri toping.
    5. Tuang 1 sdm bahan Siraman lalu tutup & masak hingga matang. Tanda serabi matang bagian pinggir mengering bagian tengah memang masih sedikit basah lalu angkat. Lakukan proses yang sama hingga adonan habis.
    6. Gulung kue serabi yang sudah hangat bungkus dengan daun pisang.
    7. Setelah selesai, serabi siap disajikan

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
Serabi Solo
makanan Indonesia
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan

    Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan
    Resep Semur Ayam Komplit, Hidangan Sederhana Akhir Pekan

    Resep Semur Ayam Komplit, Hidangan Sederhana Akhir Pekan
    Resep Sate Tahu Aci, Camilan yang Bisa Jadi Ide Usaha Rumahan

    Resep Sate Tahu Aci, Camilan yang Bisa Jadi Ide Usaha Rumahan
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan